Jan Köppen verrät, wie sein perfektes erstes Date wäre!

Jan Köppen (41) hält sich mit Details rund um sein Privat- und Liebesleben immer strikt zurück. In dem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" fragt ihn aber die Moderatorin Barbara Schöneberger (50), wie für den Dschungelcamp-Host das perfekte erste Date aussehen würde. Jan ist diesbezüglich total entspannt: "Das gibt es für mich auf dem Papier einfach nicht. Ein Date passiert. Am Ende können zwei Dosen Bier und eine Pizza auf der Mauer im Park das romantischste sein, was man sich vorstellen kann, wenn der Flow stimmt", plaudert er aus.

Bei seinen romantischen Treffen hat Jan also keinerlei Ansprüche und scheint ziemlich unkompliziert zu sein! "Das muss kein Candle-Light-Dinner in einem fancy Restaurant sein. Es geht immer darum, dass es echt ist. Keine Kopie eines durch Filme vorgelebten Klischees", betont der Take Me Out-Moderator zusätzlich.

Über das Privatleben des 41-Jährigen ist sehr wenig bekannt. Im TV ist er immer eher derjenige, der die Menschen verkuppelt, wie etwa bei "Take Me Out". Vor wenigen Monaten äußerte aber ein anderer Promi Interesse an ihm: Bill Kaulitz (34) sprach in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" darüber, wie gut er ihn findet: "Ich sage es jetzt einfach: Ich finde Jan Köppen sexy. Wenn ich ihn moderieren sehe, denke ich immer: Der ist schon echt heiß. Doch, ich steh' auf den."

Getty Images Jan Köppen, Moderator

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im März 2024

