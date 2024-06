Insider verrät: Millie Bobby Brown will "junge Mutter" sein!

Planen Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) bereits den nächsten Schritt? Wenige Tage sind vergangen, seit sich das Promipaar bei einer heimlichen Zeremonie das Jawort gegeben hat. Jetzt plaudert ein Insider im Interview mit Daily Mail aus, wie es für die Frischvermählten in Zukunft weitergehen soll. Angeblich sollen es die beiden kaum erwarten können, eine eigene Familie zu gründen. "Millie ist 20 Jahre jung und liebt es, verheiratet zu sein", berichtet die Quelle und verrät: "Sie und Jake freuen sich auf ihre Zukunft und dazu gehören ganz sicher Kinder. Sie möchte eine junge Mutter sein."

Der Insider fügt hinzu, dass die beiden ihre Zweisamkeit wohl sehr genießen. Allerdings sei es der 20-Jährigen wichtig, "lieber früher als später" eine Familie zu gründen. Doch zuerst möchte Millie die Dreharbeiten zur letzten Staffel des Netflix-Hits Stranger Things abschließen, heißt es weiter. Im März verriet die Enola Holmes-Darstellerin, dass der Dreh von Staffel fünf der Science-Fiction-Serie noch etwa neun Monate andauern wird. Das würde wiederum bedeuten, dass das Ehepaar ihrer Familienplanung frühestens im kommenden Januar nachgehen kann.

Jakes Papa Jon Bon Jovi (62) würde sich über ein Enkelkind sicherlich freuen. Der Rockstar scheint jedenfalls sehr glücklich mit der Partnerwahl seines Sohnes zu sein. Immerhin war er es, der die Gerüchte um eine heimliche Hochzeitszeremonie bestätigte: "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch, es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann", schwärmte der Musiker in der Sendung "The One Show".

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown im Juni 2024

Instagram / jakebongiovi Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

