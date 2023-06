Nach TV-Verlobung: So läuft es bei Loreen Schenke und Adam

Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Gemeinsam mit drei anderen Paaren testeten Loreen Schenke und ihr Freund Adam Bloch ihre Treue bei Temptation Island – und bestanden: Noch vor dem finalen Lagerfeuer ging der 26-Jährige vor seiner Partnerin auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Seitdem schweben die beiden auf Wolke sieben. Mit Promiflash sprechen Adam und Loreen nun über ihre Beziehung – und verrieten das ein oder andere Hochzeitsdetail!

Im Promiflash-Interview machen die Turteltauben klar, dass es für sie aktuell nicht besser laufen könnte. "Unsere Beziehung läuft besser denn je", schwärmt Adam, während seine Liebste offenbart: "Adams und meine Beziehung ist perfekter denn je. Viel hat sich nicht geändert, wir ergänzen uns weiterhin sehr gut."

Auch haben die beiden Reality-TV-Star schon einige Hochzeitspläne – allerdings wollen sie sich noch ein wenig Zeit lassen. "Die Hochzeitspläne haben Zeit, aber wir wissen, dass wir eine Hochzeit am Meer feiern wollen – mit der ganzen Familie und Freunden", verrät Loreen gegenüber Promiflash. Auch schwebe der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin und ihrem Liebste eine Trauung in Las Vegas vor.

RTL / Frank Fastner Loreen Schenk und Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke und Adam Bloch im Juni 2023

RTL / Frank J. Fastner Loreen Schenke und Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidaten

