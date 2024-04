Liebeskrise? Was ist bei Loreen Schenke und Adam Bloch los?

Kriselt es etwa bei Loreen Schenke und Adam Bloch? Im Netz zeigen sich die einstigen Temptation Island-Kandidaten in den vergangenen Wochen nicht mehr so häufig zusammen, wie es die Fans von ihnen gewohnt sind. In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Follower deshalb von Loreen wissen, ob die Beauty und ihr Verlobter denn noch ein Paar wären. Darauf entgegnet die TV-Bekanntheit sehr ehrlich: "Manchmal ist nicht alles so leicht und ich glaube, das weiß jedes Paar, dass es diese Phasen gibt. Wir sind gerade an einem Punkt, wo wir schauen müssen, wie es weitergeht."

Doch trotz der vermeintlich schwierigen Phase ihrer Beziehung geben Loreen und Adam ihre Liebe nicht einfach auf. Im Gegenteil, wie Loreen weiter verrät: "Aber wir versuchen es. Deswegen sind wir gerade auch auf Mallorca, um die Zeit zu zweit zu nutzen und zu schauen, was die Zukunft bringt." Mit ihrer offenen Reaktion möchte die TV-Beauty bei ihren Fans für mehr Authentizität sorgen: "Ich dachte, ich bin einfach mal ehrlich zu euch und tue nicht immer so, als wäre alles perfekt. Denn das ist es nicht und kann es auch nicht immer sein."

In der vergangenen Staffel von "Temptation Island" bewiesen sich Loreen und Adam noch ihre Treue und bestanden als einziges der vier Paare den Liebestest auf der Insel der Verführung. Noch bevor sie sich beim finalen Lagerfeuer gegenüberstanden, sind die Turteltauben aufeinandergetroffen. Bei ihrem Date kam es dann zur großen Überraschung: Adam ging vor seiner Partnerin auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen.

Anzeige Anzeige

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke und Adam Bloch im Juni 2023

Anzeige Anzeige

RTL Adam Bloch und Loreen Schenke bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Loreen und Adam werden ihre Beziehungsprobleme lösen können? Ja, ich bin mir sicher, dass sie ihre Differenzen überwinden können. Hmm, ich glaube nicht, dass sie das schaffen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de