Bald Nachwuchs bei "Temptation Island"-Loreen und Adam?

Bei den Temptation Island-Kandidaten Adam Bloch und Loreen Schenke könnte es zurzeit wohl nicht besser laufen. Nachdem sie den Liebes-Test auf der Insel der Versuchung als einziges Paar bestanden hatten, folgte beim finalen Lagerfeuer dann die emotionale Verlobung. Ihre Fans interessiert nun brennend, wie es mit den beiden Turteltauben in Zukunft weitergeht. Loreen verrät jetzt, dass bei ihr und Adam zunächst kein Nachwuchs geplant sei.

In einer Instagram-Fragerunde stellt sich Loreen den neugierigen Fragen ihrer Fans. Diese interessierte dabei besonders, ob es bald Babynews geben wird. Daraufhin antwortet die Influencerin: "Also ehrlich gesagt, sind wir gerade glücklich so wie es ist. Wir haben einen ganz tollen Hund, dem wir unsere ganze Aufmerksamkeit schenken." Sie betont, dass die beiden ihre Freiheit und Zweisamkeit genießen würden. Zudem gebe es erstmal noch viele Pläne zu zweit. Dennoch bestätigt die Reality-TV-Bekanntheit, dass die beiden in Zukunft gerne Kinder bekommen möchten.

Dabei möchte sich die 22-Jährige aber nicht unter Druck setzen lassen. Deshalb wendet sie sich mit einem wichtigen Appell an ihre Fans: "Selbst wenn jemand mit 35 oder noch später Kinder bekommen möchte, dann ist es so. Oder wenn jemand sagt, ich möchte gar keine Kinder – jeder so wie er es möchte, lasst euch niemals von jemandem in euer Leben reinreden."

RTL Adam Bloch und Loreen Schenke bei "Temptation Island"

RTL / Frank J. Fastner Loreen Schenke, "Temptation Island"-Kandidatin 2023

RTL / Frank J. Fastner Loreen Schenke und Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidaten

