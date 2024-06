Trotz Fan-Kritik: Taylor Swift schreibt schon an neuer Musik

Eine Auszeit nehmen? Das kommt für Taylor Swift (34) wohl nicht infrage! Seit über einem Jahr reist der Popstar mit seiner "The Eras"-Tour von Land zu Land. Obwohl sie aktuell mehrmals die Woche in ausverkauften Hallen auftritt, arbeitet die "Cruel Summer"-Interpretin angeblich schon wieder an neuer Musik! Das sollen Insider gegenüber Daily Mail verraten haben: "Taylor arbeitet an einem neuen Album, das 2025 erscheinen soll, gefolgt von einer neuen Tour im Jahr 2026."

Tay scheint ihre Fans aktuell mit neuen Veröffentlichungen zu überschütten: Mit ihrem bereits elften Studioalbum, das sich überraschend als ein Doppelalbum entpuppte, verzeichnete Taylor 37 neue Songversionen in den letzten zwei Monaten. Bei so viel musikalischem Input könnte inzwischen selbst dem ein oder anderen Swiftie schwindelig werden. Allmählich scheint die Vermutung aufzukommen, dass der finanzielle Profit mittlerweile sehr im Vordergrund steht. "Das ist so absurd. Erinnert ihr euch noch daran, als 1989 herauskam und alle Bonustracks und Sprachnotizen auf einem Deluxe-Album waren, das man bei Target für etwa 14 Dollar kaufen konnte? Bringt das zurück. Das ist mittlerweile so schamlos", beschwerte sich ein Nutzer der Plattform Reddit. Ein anderer schrieb: "Verschwendet euer Geld nicht mehr dafür. Wie viele Versionen und Dinge müssen noch verkauft werden? Das ist 100-prozentiges Ausnutzen der Fans."

Die Blondine scheint ihr komplettes Leben voll und ganz ihrer Musik zu widmen. Wie Us Weekly berichtete, gab sie bei ihrer 100. Show der aktuellen Tour in Liverpool selbst zu, dass ihre Karriere für sie an erster Stelle stehe: "Es hat alles eingenommen. Ich glaube, irgendwann hatte ich mal Hobbys, ich weiß aber nicht mehr, was das für welche waren. Alles, was ich tue, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, ist zu Hause zu sitzen und darüber nachzudenken, was es für clevere akustische Song-Mashups gibt und was ihr eventuell gerne hören möchtet."

Taylor Swift, Musikerin

Taylor Swift, 2022

