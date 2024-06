Nach Baby-News: Chris Pratt und Katherine reiten mit Kids

Der Guardians of the Galaxy-Schauspieler Chris Pratt (45) und seine Ehefrau Katherine Schwarzenegger (34) leben mit ihren beiden Töchtern in den USA. Wie sehr sie die gemeinsamen Stunden als Familie genießen, betonten beide schon in der Vergangenheit. Jetzt teilt die Tochter von Arnold Schwarzenegger (76) süße Eindrücke von ihrem Privatleben. Auf Instagram postet sie mehrere Fotos eines gemeinsamen Morgens in der Natur. Wie auf den Aufnahmen zu sehen ist, bringen die zwei ihren Kindern sogar das Reiten bei!

Auf der Fotoreihe ist die glückliche Familie zu sehen, wie sie dem Nebel trotzt und in ihrem Garten sowie an einer Scheune Halt macht. Auf einem der Pferde sitzen die kleinen Töchter des Ehepaars und demonstrieren ihre ersten Reitkünste. Die stolze Mama schreibt dazu: "Dinge, die mich glücklich machen: Ein trüber Morgen, gefolgt von einem Besuch in der Scheune." Auch ihre Follower sind ganz begeistert von den idyllischen Momentaufnahmen: "Was für eine bezaubernde Familie", "So niedlich" oder "Das sieht nach Spaß aus" kommentieren ihre Anhänger.

Katherines Post kommt genau einen Tag nachdem die freudige Nachricht öffentlich wurde, dass sie und ihr Mann ihr drittes Kind erwarten sollen. Bestätigt haben sie das bisher noch nicht. Nach ihrer Traumhochzeit im Jahr 2019 ließ der erste Nachwuchs der Turteltauben nicht lange auf sich warten. Im August 2020 wurde ihre Tochter Lyla Maria geboren. Zwei Jahre später folgte dann die kleine Eloise Christina (2). Für Katherine sind die beiden ihre ersten Kinder, wohingegen Chris bereits seinen Sohn Jack aus seiner Ehe mit Anna Faris (47) hat.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihren Kids, Juni 2024

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023

