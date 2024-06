Nach Comeback: Johnny Depp genießt Luxusdinner mit Freunden

Vor zwei Jahren galt Johnny Depp (61) in Hollywood als gecancelt. Durch den öffentlich ausgetragenen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (38) sorgte der Schauspielstar für zahlreiche Negativschlagzeilen. Nachdem er in dem Verleumdungsprozess Recht bekommen hatte, konnte der Fluch der Karibik-Darsteller seinen Ruf Stück für Stück wiederherstellen. Seit dem vergangenen Jahr ist der US-Amerikaner wieder fester Bestandteil des Showgeschäfts. Sein Comeback scheint er in vollen Zügen zu genießen. Neue Paparazzi-Fotos von Daily Mail zeigen Johnny gut gelaunt nach einem Dinner mit Freunden. Wie die Zeitung berichtet, habe der Musiker ganze vier Stunden mit seinen Bekannten in dem Luxusrestaurant Cipriani in Mayfair diniert.

In Sachen Lifestyle scheint bei Johnny wieder alles beim Alten zu sein. Auch seine Vorliebe für extravagante Outfits hat sich offenbar nicht verändert. Wie für den Hollywoodstar typisch entscheidet er sich an dem Abend für einen schrägen Look. Zu einem locker sitzenden, gestreiften Anzug kombiniert er auffällige, bunte Schuhe. Dazu trägt der "Charlie und die Schokoladenfabrik"-Schauspieler eine Sonnenbrille mit blau gefärbten Gläsern und einen großen schwarzen Hut. Im Mund hat der 61-Jährige eine Zigarre.

Obwohl Johnny in Hollywood wieder als vollwertiges Mitglied gilt, bevorzugt er offenbar immer noch sein Leben in England. Im Jahr 2023 verließ der zweifache Vater Los Angeles und zog auf die andere Seite des Ozeans. Dort fühlt er sich offenbar pudelwohl, wie ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber Us Weekly verriet. "Johnny geht es gut! Er wohnt in London und fühlt sich dort wirklich zu Hause", gab die interne Quelle an. Seit dem gewonnenen Prozess habe er seine Leichtigkeit im Leben zurückgewonnen.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp beim BFI London Film Festival

Getty Images Johnny Depp bei der "Jeanne du Barry"-Premiere in London im April 2024

