Still und heimlich: Nilam Farooq soll Mama geworden sein!

Es gibt freudige Nachrichten von der deutschen Schauspielerin Nilam Farooq (34)! Wie BILD erfahren haben will, ist die Berlinerin ganz heimlich zum ersten Mal Mama geworden! Über Details zur Geburt oder zum Geschlecht ihres Kindes ist aktuell noch nichts Näheres bekannt. Auch wer der Vater des Neugeborenen ist, wurde ebenfalls noch nicht bestätigt. Ihre Schwangerschaft soll sie vollkommen geheim gehalten haben – bisher meldete Nilam sich noch nicht dazu zu Wort.

Laut dem Blatt soll Nilams Mutterglück noch sehr frisch sein. Erste Anzeichen dafür, dass sie in anderen Umständen gewesen sein könnte, gab es rückblickend angeblich schon im Januar dieses Jahres. So fiel beispielsweise beim Deutschen Filmball in München einigen der aufmerksamen Besucher und Fans schon auf, dass der TV-Star seinen Bauch ungewöhnlich stark mit seinem Kleid kaschierte.

Nicht nur privat, sondern auch in ihrem Berufsleben läuft es seit vielen Jahren sehr gut für die 34-Jährige. Ihren großen Durchbruch feierte sie mit ihrem YouTube-Kanal und ihrer Rolle als Kommissarin Olivia Fareedi in "SoKo Leipzig", die sie von 2013 bis 2019 verkörperte. In dem erfolgreichen deutschen Kinofilm "Contra" brillierte sie zudem als Gegenspielerin von Christoph Maria Herbst (58). Ihre schauspielerische Leistung wurde daraufhin mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr schaffte sie es sogar, sich gegen Model Rebecca Mir (32) bei Schlag den Star erfolgreich durchzusetzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nilam Farooq im März 2023

Anzeige Anzeige

Press Factory Nilam Farooq beim OUMPH! Pop-Up Späti Launch-Event

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch darüber freuen, wenn Nilam sich bald selbst zur Geburt meldet? Total! Ich bin auf jedes Detail gespannt. Nein, sie soll sich ruhig Zeit lassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de