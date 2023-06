So knapp wie noch nie: Nilam Farooq gewinnt Schlag den Star!

Die beiden haben sich nichts geschenkt! Am Samstagabend trafen die Schauspielerin Nilam Farooq (33) und die Moderatorin Rebecca Mir (31) in einer neuen Ausgabe von Schlag den Star aufeinander. Die ehrgeizigen Schönheiten lieferten sich ein heißes Battle, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb. Letztendlich konnte es aber nur eine Gewinnerin geben und um kurz nach zwei Uhr nachts stand schließlich fest: Nilam geht als Siegerin nach Hause!

In der neuesten Folge des ProSieben-Klassikers "Schlag den Star" mussten sich Nilam und Rebecca in unterschiedlichsten Spielen miteinander messen. In insgesamt 16 Spielrunden schufen die beiden immer wieder einen Gleichstand, ehe Nilam schließlich im finalen Spiel den Abend für sich entscheiden konnte. Es war das erste Mal in der Geschichte der Show, dass es überhaupt ein 16. Spiel geben musste. Die Gewinnerin nahm die Siegesprämie von 100.000 Euro schließlich erschöpft und glücklich entgegen – zu diesem Zeitpunkt war es bereits kurz nach zwei Uhr nachts.

Erst im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin eine weitere TV-Show für sich entscheiden können. In einer Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" im August hatte Nilam sich gegen Joko Winterscheidt (44) durchgesetzt und ihm buchstäblich die Show gestohlen.

Anzeige

Press Factory Nilam Farooq beim OUMPH! Pop-Up Späti Launch-Event

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Model

Anzeige

Getty Images Nilam Farooq im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de