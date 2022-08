"Wer stiehlt mir die Show?": Olli Schulz holt sich den Sieg!

Wer stiehlt mir die Show? geht in die nächste Runde! Drei Staffeln der beliebten ProSieben-Show flimmerten bereits deutschlandweit über die Bildschirme. Für die neue Staffel durften sich die Fans auf einen besonderen Cast freuen: Olli Schulz (48), Nilam Farooq (32) und Fahri Ogün Yardim (42) versuchen bereits seit zwei Folgen dem Moderator Joko Winterscheidt (43) die Show zu stehlen. Doch gelang es einem Star in dieser Woche?

In den Spielen wie beispielsweise "Die leichten Fünf" mussten die drei deutschen Stars und der Wildcard-Gewinner Gordon ihr Können und ihr Wissen unter Beweis stellen. Doch für den "Wer stiehlt mir die Show?"-Fan sollte es nicht reichen: Nach einem Punktegleichstand zwischen ihm und Nilam, verlor Gordon das Kopf-an-Kopf-Duell – und musste somit als erster die Show verlassen. Kurze Zeit später musste aber auch Nilam gehen, sodass Olli und Fahri im “Da habe ich doch Prompter die Frage vergessen”-Spiel gegeneinander antraten. Denn entscheidenden Punkt für die Endrunde gegen Joko holt sich dann Olli. Dort lieferten sich die beiden Stars ein spannendes Duell, das am Ende der Songwriter mit einem knappen Vorsprung für sich entschied.

Joko bewies sich als enttäuschter Verlierer. Aber kein Grund zur Traurigkeit: Schon am kommenden Dienstag muss Olli den begehrten Titel gebührend verteidigen – dann treten Fahri, Nilam, Joko und der nächste Wildcard-Gewinner gegen Olli in der vierten Runde an.

