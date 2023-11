"Vermisse dich": Nilam Farooq trauert um verstorbenen Vater

Nilam Farooq (34) muss einen schweren Verlust durchleben. Die gebürtige Berlinerin machte sich mit ihren unterhaltsamen YouTube-Videos einen Namen. Mittlerweile ist sie aber auch durch ihre verschiedenen Schauspielrollen in Filmen wie "Mein Blind Date mit dem Leben" und "Sweethearts" bekannt. Auch unzählige Auftritte in TV-Sendungen wie Wer stiehlt mir die Show? und Schlag den Star rückte sie ins Rampenlicht. Doch nun meldet sie sich mit einer tragischen Neuigkeit zu Wort: Nilams Vater ist verstorben.

Auf Instagram gibt die 34-Jährige jetzt bekannt, dass ihr Vater am 10. November von dieser Erde gegangen ist. "Du bist die letzten zwei Monate durch die Hölle gegangen und wir waren mit dir", richtet die Schauspielerin unter einer Reihe von Bildern von ihm das Wort an ihren Papa. Demnach habe Amjad Farooq die vergangenen Monate vermutlich gegen eine Krankheit ankämpfen müssen – die genauen Umstände verrät seine Tochter allerdings nicht. "Ich weiß einfach nicht, wie es [weiter]gehen soll und ich vermisse dich so. Ich weiß nicht, wie ich die Tage in Zukunft schaffen soll, an denen du in meiner glücklichsten Vorstellung immer dabei warst und eine Rolle gespielt hast", trauert sie.

Dass Nilam ihrer Trauer freien Lauf lässt, veranlasst einige Promis dazu, stark mit ihr mitzufühlen. "Mein Beileid. Ich drücke dich ganz fest", kommentiert Rebecca Mir (31) den Post. "Mein Beileid", meldet sich Lena Meyer-Landrut (32) zu Wort. Auch die Influencerin Sallys Welt (35) drückt ihr Mitgefühl aus: "Mein herzlichstes Beileid, liebe Nilam. Möge er in Frieden im Paradies ruhen. Ich wünsche euch als Familie viel Kraft!"

Nilam Farooq im März 2023

Nilam Farooq und ihr Vater Amjad

Rebecca Mir

