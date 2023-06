Frauenpower bei "Schlag den Star": Diese Promis treten an!

Schlag den Star geht in eine neue Runde! Am Samstag ist es endlich wieder so weit und zwei Promi-Damen werden in den Ring treten. Dabei müssen sie sich in verschiedenen Spielen gegeneinander behaupten. Moderiert wird wie immer von TV-Ikone Elton (52). Doch welche beiden Stars haben sich dieses Mal den Kampf angesagt? In der neuen Folge von "Schlag den Star" trifft Schauspielerin Nilam Farooq (33) auf Moderatorin Rebecca Mir (31)!

"An Mir kommt sie so einfach nicht vorbei. Wollen wir mal sehen, wie gut sie am Ende ihre Enttäuschung überspielen kann", lautet die Kampfansage der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin. Doch das lässt die "Rate Your Date"-Darstellerin nicht auf sich sitzen. "'Mir machst Du keine Angst', 'Es hat sich ausgetanzt', 'Ich habe heute leider kein Foto für Dich' – mit solchen Sprüchen verliert man. Und das überlass ich am Samstag dir!", kündigt Nilam ihrer Kontrahentin und ProSieben an.

In der vergangenen Ausgabe lieferten sich gleich vier Promis bis kurz vor 2 Uhr nachts ein spannendes Match! Im Team traten die The Bosshoss-Frontmänner Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) gegen die beiden Comedians Bastian Bielendorfer (39) und Özcan Cosar (42) an. Schlussendlich konnten sich die Komiker den Sieg erkämpfen.

Getty Images Rebecca Mir im Mai 2023

Getty Images Nilam Farooq im November 2022

Pro 7 / Willi Weber Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar bei "Schlag den Star" im Mai 2023

