Zustand verschlechtert: Lena Meyer-Landrut erneut in Klinik

Eine traurige Nachricht für Lena Meyer-Landruts (33) Fans. Nachdem die Sängerin aus gesundheitlichen Gründen ein Konzert absagen musste, gibt ihr Team nun ein erschreckendes Update zu ihrem Zustand. In der Instagram-Story der "Satellite"-Interpretin heißt es: "Leider hat sich Lenas Zustand im Laufe des Nachmittags wieder verschlechtert und sie musste wieder mit starken Schmerzen ins Krankenhaus fahren." Auch das heutige Konzert in Wangen wird sie deshalb nicht spielen können. "Ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht schreiben, aber ich kann es nicht ändern", lässt die Musikerin ihren Fans ausrichten.

Am Samstag musste die Künstlerin einen Auftritt bei einem Festival in München absagen. Die Mitteilung erreichte die Besucher des Events erst kurz vor dem geplanten Konzert und sorgte damit für Unmut. Allerdings meldete sich Lena kurze Zeit später mit einer Erklärung. Auf Social Media schrieb sie: "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden."

Die Fans des Popstars denken in dieser schweren Zeit an ihr Idol. "Gute Besserung Lena! Gesundheit geht natürlich vor. Ruh dich gut aus", wünschte ihr eine Unterstützerin im Netz. Auch wenn die abgesagten Konzerte ihre Fans traurig machen, reagieren sie sehr verständnisvoll. "Ich schicke dir positive Gedanken, Heilung und viel Liebe auf deinem Weg der Genesung. Mögest du bald wieder strahlen und uns mit deiner einzigartigen Präsenz verzaubern", schrieb ein anderer User.

Anzeige Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, ehemalige ESC-Gewinnerin

Anzeige Anzeige

Action Press / Galuschka, Horst Lena Meyer-Landrut bei der Filmpremiere "Trolls 3", Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de