Blac Chynas Tochter Dream (7) feiert ihr musikalisches Debüt

Eltern wollen ihren Kindern immer alles ermöglichen – so auch Blac Chyna (36)! Wie das Model jetzt gegenüber Entertainment Tonight offenbart, hat sie ihrer Tochter Dream Kardashian (7) deswegen dabei geholfen, ihren ersten Song "Besties Do It Better" aufzunehmen. "Dream lernt gerade verschiedene Dinge über sich selbst, und ich denke, das ist nur eines davon", erklärt sie und fügt hinzu: "Dream hat viele Talente, es ist also nicht nur 'Oh, sie will Musik machen.' Sie macht alles. Sie hat einfach Spaß."

Unterstützung bekam die Tochter von Rob Kardashian (37) dabei aber nicht nur von Blac Chyna, sondern auch von dem Partner ihrer Mama. "Sie hat den Song geschrieben. Ich und mein Kumpel haben es produziert, aber sie hat es gerockt", verrät Derrick Milano (30). Dabei wollte die Reality-TV-Bekanntheit eigentlich nicht, dass ihre Kinder ins Showgeschäft einsteigen, bis sie 18 Jahre alt sind. Hat sich an dieser Meinung etwas geändert? Nein, wie sie erklärt: "Es ist kein richtiges Lied. Man kann ihn nicht streamen, man kann nichts von alledem tun. Es ist kein Song, der veröffentlicht wird."

Doch auch wenn Blac Chyna ihre Kids weitestgehend von dieser Art von Business fernhalten möchte – bei Veranstaltungen zeigt sie trotzdem, was für eine stolze Mama sie ist. Erst kürzlich begleiteten Dream und King Cairo (11) sie nämlich zu der Eröffnung ihres Hearts Pure Salons, wo die kleine Familie in schicken Outfits für Fotos posierte. Und farblich aufeinander abgestimmt waren sie dabei auch noch: Während die 36-Jährige und ihre Tochter in rosafarbenen Kleidern strahlten, glänzte ihr Sohn in einem Look ganz in Weiß.

LAGOSSIPTV / BACKGRID Derrick Milano und Blac Chyna im Juni 2024

ActionPress / Backgrid King Cairo Stevenson, Blac Chyna und Dream Kardashian bei der Eröffnung des Hearts Pure Salons

