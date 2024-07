Das waren Eberhard Hertels letzte Worte an Tochter Stefanie

Stefanie Hertel (44) muss zurzeit einen schweren Verlust verkraften: Ihr Vater Eberhard verstarb vor einigen Tagen. Am vergangenen Wochenende fand die Trauerfeier für den DDR-Star statt. Wie Bild berichtet, wurden anlässlich dessen einige Bilder aus dem Leben des Musikers auf einer großen Leinwand gezeigt. Zudem hielt seine Tochter Stefanie eine Rede. Dabei verriet sie auch, was ihr Vater ihr kurz vor seinem Tod gesagt hat. "Ich spüre diese Liebe, die er mir gegeben hat, tief in meinem Herzen. Die letzten Worte, die ich von ihm gehört habe, waren: 'Ich liebe dich'", offenbarte sie und ergänzte gegenüber der Zeitung: "Das werde ich immer in meinem Herzen tragen."

Die traurige Nachricht vom Tod des Volksmusikers hatte sich am 20. Juli verbreitet. Wie Bild damals berichtete, soll Eberhard friedlich eingeschlafen sein. Weitere Details sind bisher nicht bekannt. Der Bürgermeister seiner Heimatstadt verkündete die traurigen Nachrichten ebenfalls und ließ zu Ehren des Sängers die Stadtfahne vor dem Rathaus auf halbmast setzen.

Stefanie und ihr Vater verband unter anderem ihre große Liebe zur Volksmusik: Das Vater-Tochter-Duo stand immer mal wieder zusammen auf der Bühne – das erste Mal trat Stefanie im Alter von sechs Jahren gemeinsam mit Eberhard auf. Seitdem mauserte sich die "Weil's So Schön War... Noch Einmal"-Sängerin zum absoluten Schlagerstar. Zuletzt gingen sie und ihr Vater im vergangenen Jahr zusammen auf Weihnachtstournee.

Getty Images Stefanie Hertel, Musikerin

Getty Images Stefaie Hertel und Eberhard Hertel, Musiker

