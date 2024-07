Diese Stars tauchen in der dritten "The Bear"-Staffel auf!

"The Bear" ist mit einer dritten Staffel bereits in den USA zurückgekehrt und hat Fans mit prominenten Gastauftritten überrascht. Hulu veröffentlichte die neue Staffel am Mittwoch, den 26. Juni, und neben bekannten Gesichtern wie Joel McHale (52), Will Poulter (31), Jamie Lee Curtis (65) und Olivia Colman (50) gab es einen ganz besonderen Neuzugang, wie Us Weekly berichtet. Besonders überraschend war der Auftritt von Wrestling-Star John Cena (47), der in der Serie als Sammy, der Bruder von Fak, gespielt von Matty Matheson (42), eingeführt wurde. John tritt erstmals in der fünften Episode auf, in der er in einen Streit mit seinem Bruder gerät. In Deutschland wird man diese Szene allerdings erst ab dem 14. August zu sehen bekommen können.

Die dritte Staffel hatte es nicht nur aufgrund der hochkarätigen Besetzung in die Schlagzeilen geschafft, sondern auch wegen mehrfacher Leaks, die während der Dreharbeiten in Chicago entstanden waren. "Es ist einer dieser Fälle, wo wir hin und wieder in der Öffentlichkeit sind und das kann manchmal nervig sein", erklärte Matty bereits gegenüber Us Weekly im März dieses Jahres. Wegen des großen Erfolgs der Serie hatten Fans immer wieder Szenenaufnahmen entdeckt, was es schwierig gemacht habe, Handlungsstränge geheim zu halten. Der Schauspieler glaubt, dass die Produktion möglicherweise etwas geheimer mit den Dreharbeiten vorgehen könnte.

Matty ist zudem als ausführender Produzent und kulinarischer Berater für die Serie tätig und teilte noch weitere Schwierigkeiten, die beim Filmen entstanden waren, mit. Insbesondere bei der Episode "Fische" aus Staffel zwei. Die Herausforderungen bestanden darin, echtes Essen anstelle von Requisiten zu verwenden und die Kontinuität der Szenen zu gewährleisten. "Manchmal macht man zehn, 15 oder 20 Takes... dann muss man alles wieder zurücksetzen. Man muss alles unordentlich aussehen lassen, aber dann muss man wieder alles normal aussehen lassen, weil es erst im Laufe der Szene unordentlicher wird. Es ist so viel harte Arbeit, das alles zu planen", erklärte er ebenfalls gegenüber dem Medium.

Mit dem immensen Erfolg der Serie und dem dreifachen Gewinn bei den Golden Globe Awards im Januar kam auch eine deutliche Gehaltserhöhung für die Hauptdarsteller einher. Allen voran Jeremy Allen White (33), der für seine Performance als Chefkoch Carmy ausgezeichnet wurde. Während er zuvor pro Folge knapp 319.000 Euro verdiente, erhöhte sich sein Honorar auf satte 683.000 Euro pro Episode, wie Daily Mail berichtete. Damit gehört der Schauspieler nun zu den bestbezahlten Stars der TV-Branche.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Cena, Wrestlingprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Matty Matheson, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die Promis Gastauftritte in der Serie haben? Ich finde es toll! Na ja, muss meiner Meinung nach nicht sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de