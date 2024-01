Hot! Jeremy Allen White zieht sich für Calvin Klein aus

Er zeigt, was er hat. Spätestens seit seiner Rolle in der US-Serie "The Bear" ist Jeremy Allen White (32) ein fester Bestandteil Hollywoods. Doch begeistert der Golden Globe-Gewinner seine zahlreichen Fans nicht nur mit seinem schauspielerischen Talent – auch sein Äußeres bringt sie regelmäßig ins Schwärmen. Dass der Filmstar in seiner Freizeit wohl gerne mal etwas Zeit im Fitnessstudio verbringt, ist da kaum zu übersehen. Das zeigt auch ein aktuelles Fotoshooting. Jeremy bringt seine Fans regelrecht um den Verstand.

Auf Instagram teilt der 32-Jährige mehrere Bilder, die ihn in verschiedenen Stadien des Entkleidens zeigen. Im Rahmen einer Calvin-Klein-Kampagne lässt Jeremy auf einem Dach in New York City schließlich fast alle Hüllen fallen. Während er auf einem Schnappschuss zum Teil noch eine Hose trägt, sieht das auf dem nächsten schon etwas anders aus. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt, wie der Schauspieler in nur einer der ikonischen Boxershorts der Modemarke posiert. Neben einem Top-Body zeigt er seinen Fans darauf auch seinen verführerischsten Model-Blick.

Zuletzt erregte aber vor allem Jeremys Liebesleben Aufsehen. Angeblich soll er seit geraumer Zeit mit der Sängerin Rosalía (31) anbandeln. Das ließen auch Bilder, die TMZ veröffentlichte, vermuten. Diese zeigten den New Yorker und die 31-Jährige dabei, wie sie nach einem Dinner-Date heiße Küsse ausgetauscht hatten. Anschließend sollen sie die Location dann gemeinsam verlassen haben.

