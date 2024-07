Distanz von J.Lo: Ben Affleck besucht erneut seine Ex-Frau!

Ob die Welt bald herausfinden wird, wie der Beziehungsstatus von Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) wirklich aussieht? Berichten zufolge gehen der Schauspieler und seine Gattin derzeit eher auf Distanz – dafür verbringt er aber scheinbar immer mehr Zeit auf dem Grundstück von Jennifer Garner (52). Auch am vergangenen Sonntag wurde Ben wieder bei der Ankunft an dem Haus seiner Ex-Frau von Paparazzi entdeckt. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht er dabei ziemlich entspannt aus – mit einem Buch und einer Cola-Dose in der Hand.

Seine häufigen Besuche könnten natürlich damit zusammenhängen, dass er Zeit mit seinen drei Kindern verbringt, die er sich mit dem "30 über Nacht"-Star teilt. Mit J.Lo scheint er dies aber weniger zu tun – denn wie ein Insider gegenüber People offenbarte, räumte der "Batman"-Darsteller erst kürzlich seine Sachen aus der gemeinsamen Villa. "Ben wohnt weiterhin in dem Mietobjekt in Brentwood. Er ist jetzt seit etwa zwei Monaten dort", verriet die Quelle und fügte hinzu: "Es scheint ihm gut zu gehen. Er war jeden Tag in seinem Büro und scheint sich auf die Arbeit zu konzentrieren."

Die räumliche Trennung des Paares muss aber nicht das Ende der Ehe bedeuten. Ganz im Gegenteil: Ein Liebes-Comeback zwischen Ben und J.Lo scheint nicht so unwahrscheinlich! "Seid nicht überrascht, wenn es eine Wendung in dieser Geschichte gibt. Abstand kann oft Wunder für eine Beziehung bewirken, die unter ständiger öffentlicher Beobachtung steht", erklärt Beziehungsexperte Manj Bahra gegenüber Daily Mail. Seiner Meinung nach sei es möglich, dass der Abstand ihnen geholfen hat, ihre Prioritäten neu zu setzen und sich daran zu erinnern, was sie eigentlich zusammengeführt hat.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner im März 2014

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

