Starke Schmerzen: Lena Meyer-Landrut muss Konzerte absagen!

Lena Meyer-Landrut (33) geht es nicht gut! Aktuell befindet sich die "Loyal To Myself"-Interpretin auf ihrer Tour durch Deutschland – doch aufgrund ihrer Gesundheit mussten bereits die Konzerte in München und Wangen abgesagt werden. Wie die Sängerin in ihrer Instagram-Story verkündete, habe sie mit starken "Bauch- und Nierenschmerzen" zu kämpfen und müsse deshalb ins Krankenhaus. Mehr dazu erfahrt ihr im Promiflash-Video.



