Wieder vergeben? Emma Watson knutscht mit unbekanntem Mann!

Gibt es einen neuen Mann an Emma Watsons (34) Seite? Seit ihrem Beziehungs-Aus im vergangenen Jahr kursieren immer wieder Gerüchte um das Datingleben der Schauspielerin. Mit diesen Bildern, die The Sun vorliegen, bringt die Harry Potter-Darstellerin die Gerüchteküche nun wieder heftig zum Brodeln: Emma wurde knutschend mit einem Unbekannten gesichtet! Dazu soll ein Augenzeuge berichtet haben, die Schauspielerin habe dabei "unglaublich glücklich" ausgehen und "als ob sie sich um nichts auf der Welt kümmern müsse".

Tatsächlich macht es den Anschein, als würde sich die "Little Womem"-Darstellerin in der Gegenwart ihres Gegenübers sichtlich wohlzufühlen! Das Gesicht ihrer Begleitung ist nicht zu sehen – der brünette Lockenkopf kehrt den Kameras den Rücken zu. Deutlich zu erkennen ist hingegen der vertraute Blick, den die 34-Jährige ihm zuwirft, bevor die beiden sich einen zärtlichen Kuss geben. "Sie standen unglaublich nahe – es schien sie nicht zu kümmern, wer sie beobachtete", beschrieb die Quelle gegenüber dem Magazin. Das Pärchen habe "nur Augen füreinander" gehabt. Auch Outfit-technisch scheinen sich die beiden schon aufeinander abgestimmt zu haben: Beide tragen ein hellblaues Hemd.

Ist die Oxford-Studentin etwa bereit, ihre neue Beziehung öffentlich zu machen? Ihre On-Off-Romanze mit Unternehmersohn Brandon Green ging vor knapp einem Jahr in die Brüche. Seitdem wurde die Beauty zwar immer mal wieder in männlicher Begleitung gesehen, dass sie sich so öffentlich zeigt, dürfte ihre Fans aber überraschen!

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Getty Images Brandon Green bei der Monte-Carlo Gala For Planetary Health im September 2020

