"Am Ende meiner Kräfte": Ray J teilt kryptische Nachricht

Müssen sich Fans um Ray J (43) sorgen? Nachdem er bei den diesjährigen BET Awards in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein soll, teilt der Sänger nun eine beunruhigende Nachricht in seiner Instagram-Story. Während und nach der Veranstaltung am Sonntag sei alles schiefgegangen. "Ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte. Der Plan war immer, für meine Familie zu sorgen und Wohlstand für die kommenden Generationen zu schaffen. Aber Geld ist böse und Menschen sind böse und ich kann es nicht mehr ertragen!", schreibt er. Er sei in einer "falschen Realität gefangen" und "verwirrt über dieses ganze Leben". "Der Scheiß, der hier passiert, ist einfach unfassbar. Es macht mich selbstmordgefährdet und unzufrieden mit der Wahrnehmung der Realität!", führt er weiter aus.

Ray J erzählt, das BET-Personal habe ihn nach einer Pause ausgesperrt, jedoch wisse er nicht warum. "Ich weiß nicht, wen sie mir nicht zeigen wollten, es war seltsam", betont er. Nun sei er aber dabei, "das Land zu verlassen", denn die Wahrheit, die vermittelt werde, sei eine Lüge. "Sie haben mich bezahlt, damit ich den Mund halte, und das habe ich getan! Ich fühle mich schlecht und ich hasse mich dafür! Ich will nichts mehr von eurem dreckigen Geld", offenbart der 43-Jährige und fügt hinzu: "Ich verspreche euch, dass ich mich von all dem befreien werde und die Welt mit dem, was für mich real ist, weitermachen kann, ungeachtet der Konsequenzen, die ich auf der anderen Seite zu tragen habe!" Seinen Text schließt er mit einer Entschuldigung an seine Schwester Brandy (45) ab und schreibt: "Ich werde es wiedergutmachen, ich werde sie nicht damit davonkommen lassen! Ich habe den Menschen, die mir nahe stehen, gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass etwas passieren wird."

Ob die kryptischen Worte des zweifachen Vaters im Zusammenhang mit seiner Auseinandersetzung am Sonntag stehen, ist nicht bekannt. Wie Us Weekly berichtete, entstand der Konflikt zwischen ihm und Lemuel Plummer. Aufnahmen zeigen, wie die zwei Männer sich intensiv unterhalten, bevor Ray versucht, gegen den CEO des Streamingdienstes Zeus Network auszuholen. Bevor der Streit ausarten konnte, wurde der Ex von Kim Kardashian (43) jedoch vom Sicherheitspersonal aufgehalten und weggeführt.

Wie es scheint, macht Ray J derzeit aber eine harte Zeit durch. Erst im April wurde durch das amerikanische Magazin bekannt, dass er und seine Frau Princess Love (39) zum vierten Mal ihre Scheidung eingereicht hatten. Diesmal soll ihre Trennung aber endgültig sein. "Ray J und Princess haben schon seit langem eine Beziehung, die immer wieder unterbrochen wird. Und obwohl sie sich schon in der Vergangenheit getrennt haben, fühlt es sich dieses Mal ganz anders an", berichtete ein Insider und ergänzte: "Sie gehen beide mit der Gewissheit, dass sie sich wirklich bemüht haben, ihre Ehe zu retten."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Ray J, Rapper

Getty Images Brandy und Ray J im April 2010

Getty Images Ray J und Princess Love im Februar 2017



