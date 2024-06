Kino-Comeback: Neuer Will-Smith-Film spielt Traumsummen ein

Darauf haben wohl viele sehnsüchtig gewartet – Will Smith (55) ist wieder zurück auf der Leinwand! Seit knapp einer Woche sieht man den Superstar endlich wieder in den deutschen Kinos. In "Bad Boys: Ride or Die" schlüpft er schon zum vierten Mal in die Rolle von Detective Mike. Wie Deadline berichtet, sprechen die Zahlen für sich: Sein Kino-Comeback ist ein riesengroßer Erfolg und die Fortsetzung der beliebten Bad-Boys-Filmreihe erweist sich schon jetzt als echter Kassenschlager!

Am ersten Wochenende knackte der Streifen bereits die 52 Millionen Euro in den USA. Weltweit soll er umgerechnet bereits knapp 97 Millionen Euro eingespielt haben. Damit übertraf er nicht nur die im Vorfeld geschätzten Prognosen für Nordamerika von umgerechnet 37 Millionen Euro, sondern auch die erste Auswertung von rund 47 Millionen Euro. Der neueste Will-Smith-Film verzeichnete damit das beste Debüt für einen Film mit Altersbeschränkung seit Oppenheimer im Juli vergangenen Jahres. Allerdings schafft er es nicht, seinen Vorgänger zu toppen: Der im Jahr 2020 erschienene dritte Teil "Bad Boys for Life" startete in den Vereinigten Staaten mit Einspielzahlen von knapp 58 Millionen Euro.

Nicht nur die Zuschauer scheinen sich zu freuen, dass Will Smith endlich ein Comeback auf der Kinoleinwand feiert – auch sein Co-Star Martin Lawrence (59) ist anscheinend glücklich darüber, mal wieder zusammen mit seinem Schauspielkollegen vor der Kamera gestanden zu haben. Als er kürzlich bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" zu Gast war, sprach er in den höchsten Tönen von dem 55-Jährigen: "Ich muss sagen, dass dieser Kerl fantastisch ist. Er ist einer der professionellsten Schauspieler, die es gibt."

