"Ex on the Beach"-Chris' Ex-Freundinnen sind jetzt Besties!

Christian kommt in der aktuellen Ex on the Beach-Folge ganz schön ins Schwitzen! Gemeinsam mit Mitstreiter Markus Kathrein wird er an den Strand gerufen, an dem nicht nur eine böse Überraschung auf ihn wartet. Dort wird er gleich mit zwei Ex-Freundinnen konfrontiert. Besonders pikant: Seine beiden Verflossenen Alina und Nadja sind mittlerweile gute Freundinnen und haben sich gegen ihn verbündet. "Christian hat Nadja mit mir beschissen und Nadja und ich sind mittlerweile sehr gut befreundet. [...] Christian, heute bekommst du von zwei Seiten dein Fett weg", gibt Alina einen Vorgeschmack darauf, was ihren Ex erwartet.

Und sie hat nicht zu viel versprochen: Ab der ersten Sekunde des Zusammentreffens wird Christian von Alina und Nadja niedergemacht. Das Ziel der Verflossenen ist es, ihm "das Leben in Mexiko zur Hölle zu machen" und dafür lassen sie in ihren Anschuldigungen kein Detail aus. Sie werfen ihm vor, dass er narzisstisch und toxisch sei und fragen ihn, wie er nach seinem Verhalten überhaupt noch nachts ein Auge zubekomme. Während die beiden lautstark auf Christian einreden, beobachtet Markus die Szenerie nur schockiert. Später berichtet er den anderen Kandidaten von dem bösen Aufeinandertreffen: "Ich schwöre euch, das war krank. Die haben ihn wie Exorzisten auseinandergenommen, ich hab selber fast geweint."

Bei dem hitzigen Wortgefecht scheint ein Comeback von allen Seiten erst einmal ausgeschlossen zu sein. Das ist nicht bei allen Ex-Paaren in der Villa der Fall. Denn nach anfänglichen Schwierigkeiten kann sich Kandidatin Stefanie (27) offenbar noch etwas mit ihrem ehemaligen Freund Cris vorstellen. Zumindest verspürt sie noch sexuelle Anziehung zu ihm: "Ich weiß, dass mich Cris ein bisschen reizt. Und dass ich schon ein bisschen Bock hätte."

Anzeige Anzeige

RTL Nadja, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Alina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Nadja und Alina werden Christian noch weiterhin konfrontieren? Ja, auf jeden Fall! Ich denke, sie werden nicht locker lassen. Hmm, ich könnte mir vorstellen, dass sie schnell daran die Lust verlieren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de