Jennifer Garner hält sich jetzt aus Bennifer-Drama heraus!

Jennifer Garner (52) hat offenbar die Nase voll von dem Drama rund um Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54). Das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail. "Jen kam schließlich an einen Punkt, an dem sie sagt: 'Tut mir leid, findet es selbst heraus!", meint die Quelle zu wissen und fügt hinzu: "Es fing an, zu schmerzhaft für sie zu werden, weil es so viele Erinnerungen an ihre Scheidung zurückbrachte."

Aufgrund der Erinnerungen an ihre damalige Ehe mit dem Schauspieler wolle sich Jennifer nun weniger in die Krise ihres Exes einbringen. "Während ihrer Ehe gab es Zeiten, in denen Jen das Gefühl hatte, an zweiter Stelle nach J.Lo zu stehen, obwohl es jahrelang keinen Kontakt zwischen ihr und Ben gab!", äußert sich der Informant und fasst abschließend zusammen: "Letztendlich ist es nicht Jens Zirkus [...] und sie hat es satt, Eheberaterin für ihren Ex-Mann und dessen Frau zu spielen."

Vor wenigen Monaten war die 52-Jährige noch guten Mutes, was die beiden Hollywoodstars anbelangt. "Sie unterstützt ihre Beziehung voll und ganz und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass er glücklich wird", merkte ein Insider gegenüber Us Weekly an. Mittlerweile habe sich dies jedoch geändert. Offiziell äußerte sich Jennifer jedoch nicht öffentlich zu der Trennung ihres Ex-Mannes und seiner Noch-Ehefrau.

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2023

