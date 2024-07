Jetzt bei OnlyFans: Diese Bilder verkauft Lily Allen im Netz

In den vergangenen Jahren ist es ruhig geworden um Lily Allen (39). Mit diesem neuen Geschäftsmodell könnte die Musikerin aber eine Menge Aufsehen erregen: Die "Not Fair"-Interpretin hat nämlich einen eigenen OnlyFans-Account! Die Zielgruppe, die sie dort anspricht, ist aber wohl etwas spezieller. Während die meisten Nutzer auf dieser Plattform gegen Bezahlung nicht jugendfreie Inhalte posten, bleibt die Zweifachmama dort mehr oder weniger angezogen. Unter dem Usernamen "lilyallenftse500" teilt sie ausschließlich Bilder ihrer Füße im Netz! Dazu postet die Schauspielerin Bildunterschriften wie "Sommer-Pediküre" oder "gerade erst am Flughafen gekauft – werde sie später ausziehen".

Inzwischen hat sie schon sechs verschiedene Bilder auf dem Account hochgeladen. Wie vielen Fußliebhabern der Content, der umgerechnet knapp neun Euro im Monat wert ist, gefällt, ist nicht bekannt. Aber wie kommt sie auf diese Idee? Ihre Fußpflegerin soll die Inspiration dazu gewesen sein. Wie die Zweifachmama in ihrem Podcast "Miss Me?" ihrer Freundin Miquita Oliver (40) vergangenen Monat erzählte, wurde sie bei der Pediküre darauf aufmerksam gemacht, dass sie "eine Menge Geld mit dem Verkauf von Fußinhalten auf OnlyFans machen" könne. Die Dame habe ihr auch erzählt, dass die Füße der 39-Jährigen eine Fünf-Sterne-Bewertung bei WikiFeet haben – einer Website, auf der Nutzer die Füße berühmter Personen bewerten können.

Die Sängerin ist definitiv alles andere als verklemmt – auch in ihrem Podcast nimmt die gebürtige Britin kein Blatt vor den Mund. Vor Kurzem verriet sie sogar ein paar pikante Details aus dem ehelichen Schlafzimmer, das sie mit ihrem Mann David Harbour (49) teilt. Anscheinend ist dort der "Hellboy"-Darsteller aber der wildere von den beiden, wie sie offen zugibt: "Er fragt mich nämlich echt oft, ob wir bestimmte Dinge ausprobieren können, und ich sage immer: 'Nein Schatz, das wird bestimmt nicht passieren.'"

Lily Allen im Juni 2024

David Harbour, Schauspieler, und Lily Allen, Sängerin

