Kim Kardashian tanzt betrunken mit Britney Spears' Manager

Kim Kardashian (43) hat bei der Geburtstagsfeier ihrer Schwester Khloé Kardashian am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Die Reality-TV-Ikone feierte Khloés 40. Geburtstag mit einer von Dolly Parton (78) inspirierten Party und zeigte dabei einige überraschende Tanzbewegungen. In einem Video, das sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte, ist zu sehen, wie Kim zusammen mit Britney Spears' (42) Manager Cade Hudson auf der Tanzfläche steht – und von ihm bei Vorwärts- und Rückwärtssaltos unterstützt wird. Die 43-Jährige selbst hatte keine Erinnerung daran und kommentierte das Video mit den Worten: "Ich kann mich an nichts erinnern, aber danke, Cade."

Weitere Clips zeigen, wie Kim wiederholt ihre akrobatischen Einlagen vorführt, bis die Party schließlich zu Ende ging. In einem weiteren Beitrag auf ihrer Social-Media-Seite schrieb sie selbstironisch: "Anscheinend habe ich das immer wieder gemacht, bis wir die Party beendet haben. Man, ich wünschte, jemand hätte mir vor 'Dancing with the Stars' ein paar Drinks angeboten, dann hätte ich vielleicht länger durchgehalten." Es scheint, als hätte Kim an diesem Abend ordentlich gefeiert und jeden Aspekt der Party genossen.

Kim und ihre berühmten Geschwister sind bekannt für ihre rauschenden Feiern und extravaganten Veranstaltungen. Kein Wunder, dass sie sich für den 40. Geburtstag der Ex von Tristan Thompson (33) etwas ganz Besonderes einfallen ließen. Denn bereits der runde Ehrentag der Skims-Unternehmerin war ein Spektakel – für ihren 40. Geburtstag jettete Kim nämlich mit Freunden und Familie auf eine Privatinsel Tahitis. Allein der Flug soll umgerechnet fast 851.000 Euro gekostet haben.

Zuletzt sah es zwischen der Ex-Frau von Kanye West (47) und ihrer Schwester jedoch nicht so rosig aus. Vor wenigen Tagen wurde nämlich bekannt, dass es ordentlich zwischen ihnen gekracht hatte. Doch wie es Geschwister eben so tun, haben sie ihre Differenzen offenbar wieder beigelegt. In einem rührenden Instagram-Post zeigte die vierfache Mutter ihrer Schwester nämlich, wie sehr sie sie schätzt: "Willkommen im verdammten 40er-Club, Baby! Ich habe das Gefühl, dass du jahrelang darauf gewartet hast, endlich mit deinen 30ern fertig zu sein, und jetzt ist die Zeit gekommen. Ich weiß, dass dies das beste Jahrzehnt deines Lebens sein wird, gefüllt mit so viel Liebe und Glück!" Khloé antwortete liebevoll und voller Dankbarkeit: "Ich liebe dich, Keeks! Du bist der unglaublichste Mensch und ich fühle mich so gesegnet, dass ich dich an meiner Seite haben darf!"

Kim und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

Kim und Khloé Kardashian, Reality-TV-Schwestern

Kim Kardashian bei der Met Gala 2024

