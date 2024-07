Nach Absage: Werden Lena Meyer-Landruts Konzerte nachgeholt?

Wie geht es jetzt weiter? Lena Meyer-Landrut (33) kämpft aktuell mit ihrer Gesundheit. Aufgrund von Bauch- und Nierenschmerzen musste die Sängerin in eine Klinik und kurzfristig zwei ihrer anstehenden Konzerte absagen. Doch was passiert nun mit den bereits bezahlten Tickets der enttäuschten Fans? "Wir prüfen derzeit mit dem Künstlermanagement, ob es möglich ist, das Konzert im Laufe des Sommers nachzuholen. Wenn das nicht geht, werden wir uns per Mail an die Ticketkäufer und Ticketkäuferinnen wenden und das Geld erstatten", gibt der Veranstalter des Konzertes in Wangen gegenüber Bild bekannt.

Das Tollwood-Festival, auf dem Lena ebenfalls nicht auftreten konnte, wolle sich zu den Umständen in den kommenden Tagen noch melden, wie das Medium zudem berichtet. Doch wie sieht es mit den anstehenden Konzerten der Musikerin aus? "Wir warten derzeit auf neue Erkenntnisse ihres Managements. Stand jetzt werden die Konzerte stattfinden", heißt es laut Lenas Tour-Veranstalter. Sollte es der Eurovision Song Contest-Gewinnerin besser gehen, wird sie demnach am 19. Juli wie geplant im Parktheater Plauen performen.

Lena meldete sich bereits selbst bei ihren Fans und erklärte, was genau hinter dem Ausfall ihrer Auftritte gesteckt hatte. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", äußerte sie sich in ihrer Story auf Instagram. Dabei sprach sie zudem einen Dank an die Sanitäter und Ärzte aus, die ihr so schnell geholfen haben.

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut mit kurzen Haaren

