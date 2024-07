Fans sind von Lena Meyer-Landruts Konzertabsage enttäuscht

Wegen gesundheitlicher Probleme musste Lena Meyer-Landrut (33) einige Konzerte ihrer Deutschland-Tour absagen. Während einige Fans mit Verständnis und großer Sorge auf den Gesundheitszustand der Musikerin reagieren, gibt es wiederum einige kritische Stimmen, die ihren Unmut zum Ausdruck bringen. "Extrem ärgerlich! Wir hatten eine zweistündige Anreise und haben vor unserer Abfahrt alles gecheckt. Es gab keine Absage. Erst um 19:15 Uhr, als wir am Eingang der Gartenschau standen" und "Man hätte das gestern Abend absagen können und dann wären sehr viele Menschen nicht angereist", lauten nur zwei der negativen Kommentare auf Lenas Instagram-Profil.

Nachdem Lena ihren Auftritt in München abgesagt hatte, meldete sie sich persönlich bei ihren Supportern. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", schrieb sie im Netz. Kurz darauf musste sie auch ihren zweiten Auftritt in Wangen absagen: "Leider hat sich Lenas Zustand im Laufe des Nachmittags wieder verschlechtert und sie musste wieder mit starken Schmerzen ins Krankenhaus fahren."

Lena befindet sich aktuell auf ihrer "Lena Live 2024"-Tournee. Schon vor dem Tour-Auftakt konnten manche Tickets nur schwer verkauft werden, weswegen sich die "Satellite"-Interpretin auf Social Media direkt an ihre Fans wandte: "Wenn ihr kommen würdet, würde ich mich mega, megadolle freuen!" Sie versprach, für die hohen Ticketpreise eine erstklassige Show zu bieten: "Ich habe mir auch richtig viel ausgedacht, was ich alles bezahle."

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Mai 2024

