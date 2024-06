Nach zwölf Kindern: Nick Cannon lässt seine Hoden versichern

Nick Cannon (43) will seine Kronjuwelen um jeden Preis schützen! Der Comedian wurde in den vergangenen Jahren zwölfmal Vater. Auf seine Sprösslinge ist der US-Star superstolz – und will deshalb wohl sicherstellen, dass er auch zukünftig zeugungsfähig bleibt. Denn wie er jetzt auf Instagram verkündet, sind seine Hoden ab sofort versichert – für zehn Millionen Dollar, umgerechnet knapp 9,3 Millionen Euro! "Ich habe offiziell die wertvollsten Bälle der Welt!", freut sich Nick.

Nick erklärt zudem seine Absichten hinter der Versicherung: "Ich bin mit dem Schutz versorgt, den ich brauche, um den Familienstammbaum am Laufen zu halten!" Und die Fans? Die amüsieren sich prächtig über Nicks neueste Aktion. Seine Kindsmutter Bre Tiesi kommentiert den Beitrag offenbar scherzhaft mit: "Ich bin so fertig mit dir!"

Nicks Kinder entstammen zahlreichen Beziehungen mit verschiedenen Frauen. Der Ex von Mariah Carey (55), mit der er ebenfalls zwei Sprösslinge hat, erklärte zuletzt eigentlich, keine weiteren Familienpläne zu haben: "Ich entspanne mich im Moment. Bis jetzt gibt es keine Pläne am Horizont!" Im Zuge der Versicherung klingt das nun aber etwas anders...

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Töchtern Halo und Onyx

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kids im Jahr 2018

