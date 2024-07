So happy ist Suki Waterhouse über das Leben mit ihrem Robert

Suki Waterhouse (32) wurde im vergangenen März das erste Mal Mama einer Tochter. Zusammen mit der Schauspielerin schafft die Kleine nun etwas, wovon viele nur träumen können: Sie ziert das Cover der britischen Vogue! In der aktuellen Ausgabe gibt Suki ihren Fans Einblicke in ihr Leben – die Planung und Geburt ihres Kindes und wie sie ihren Partner Robert Pattinson (38) bei einem Spieleabend in Los Angeles kennenlernte. "Ich war mir sicher, dass ich ihn schon vor langer Zeit getroffen hatte, aber er dachte nicht, dass wir das getan hätten", erzählt sie. Es sei ein Rollenspiel namens Werwolf gespielt worden, an dem wirklich bekannte Gesichter teilnahmen. "Es war sehr, sehr intensiv. Es waren viele 'große' Figuren dabei, echte Schwergewichte. Al Pacino (84) war da. Javier [Bardem] (55) und Penelope [Cruz] (50) waren da, [...] und jeder hat wirklich geschauspielert", führt sie weiter aus.

Auch wenn es noch knapp sieben Monate dauerte, bis sie den Twilight-Star wieder traf, habe diese Nacht "etwas ausgelöst". "Ich finde Rob ziemlich witzig, ich strahle, wenn ich in seiner Nähe bin", habe sie sich damals gedacht. Mit ihm scheint sie den Partner ihres Lebens gefunden zu haben – denn das Paar habe richtig geplant, ein Kind zu bekommen. "Eines Tages sahen wir uns an und sagten: 'Wir sind so bereit, wie wir es nur sein können.' Ich dachte nur: 'Was kann noch mehr Chaos verursachen?'", erklärt Suki. Und als es dann so weit war und ihr Töchterchen auf die Welt kam, sei Robert die ideale Unterstützung gewesen. "Wie alle Väter war er sehr nervös, aber für jemanden, der eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch ist, war er sehr ruhig. [Er] ist der Vater, den ich mir erhofft habe. Ich meine, ein Vater und seine Tochter? Es ist eine echte Liebesgeschichte", schwärmt die 32-Jährige.

Dass Robert absolut happy in seiner neuen Rolle als Papa ist, gab er bereits in einem Interview mit Us Weekly zu. "Wenn man ein Kind hat, fühlt man sich sehr alt und sehr jung zugleich", scherzte er und fügte hinzu: "Sie ist so süß!" Er sei fasziniert, wie schnell sich sein kleines Mädchen entwickle und könne trotz des jungen Alters schon ihren Charakter erkennen. "Ich bin erstaunt, wie schnell sich ihre Persönlichkeit entwickelt. Sogar mit drei Monaten denke ich schon: 'Oh... ich kann irgendwie schon sehen, wer sie ist'", offenbarte er.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Dezember 2022

Getty Images Robert Pattinson bei der "The Batman"-Filmpremiere in New York im März 2022

