Ups! Klaas dachte wohl, Julian Nagelsmann wollte zu ihm!

Huch, das ist Klaas Heufer-Umlauf (40) im Nachhinein wahrscheinlich ein wenig unangenehm. Bei dem 1:1 der deutschen Nationalelf gegen die Schweiz war auch der Entertainer unter den Zuschauern auf den Stadiontribünen. Nach dem Spiel war klar: Deutschland ist Gruppensieger. Das wollte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann gebührend feiern. In einem Video, das auf X viral geht, ist zu sehen, wie Julian schnurstracks in die Fan-Kurve geht. Dort lugt auf einmal Klaas hervor und denkt offenbar, der Coach der Nationalelf will ihn begrüßen – doch der möchte eigentlich zu seinem Bruder André. Zwar schlägt Julian noch fix mit dem TV-Star ein, jedoch schiebt er ihn dann genauso schnell zur Seite, um seinen Bruder zu umarmen.

Das Video der unangenehmen Szene sorgt für zahlreiche Lacher. Sogar Ex-Tennisprofi Boris Becker (56) amüsiert sich in den sozialen Medien über den Fremdscham-Moment von Klaas. Viele weitere User im Netz kommentieren die Szene auf der Social-Media-Plattform. "Weiß nicht, ob ich schon mal eine unangenehmere Situation gesehen habe, als die, bei der Klaas Heufer-Umlauf dachte, Julian Nagelsmann käme seinetwegen zur Tribüne", schreibt ein Nutzer belustigt und auch ein anderer meint: "Gott, ist das unangenehm anzuschauen."

Klaas nimmt den Fauxpas aber anscheinend mit Humor. Auf Instagram postet er ein Bild mit Fußballer Toni Kroos (34) und schreibt darunter mit einem Augenzwinkern: "Nach herzlicher Begrüßung mit Julian Nagelsmann gehe ich hier das Spiel noch mal Minute für Minute mit ihm durch. Er war sehr aufgeregt, aber dankbar." Einige Fans in den Kommentaren springen auf den Zug auf und witzeln über die Situation. Der offizielle Social-Media-Account eines Sportsenders treibt es sogar auf die Spitze und scherzt unter dem Beitrag: "Der beste Freund von Julian Nagelsmann."

Getty Images Julian Nagelsmann, Ex-Trainer des FC Bayern München

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Dezember 2017 in Bochum

