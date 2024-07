"Berlin - Tag & Nacht"-Star Falko Ochsenknecht (39) ist tot

Ein trauriger Tag für alle Serienfans. Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Star Falko Ochsenknecht ist gestorben. Das bestätigt nun unter anderem der beste Freund des Schauspielers. "Freitag habe ich noch mit ihm gesprochen, Samstag und Sonntag dann nix mehr gehört", erklärt Andre R. im Gespräch mit RTL und fügt hinzu: "Montag habe ich ihm bei WhatsApp geschrieben, die Nachricht hatte aber nur einen Haken, was total untypisch für ihn ist, da er dauernd bei TikTok unterwegs gewesen ist. Er ist an Herzversagen gestorben." Demnach sei Falko von seiner Reinigungskraft und der Polizei am Montag in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden worden. Der Serienstar wurde gerade einmal 39 Jahre alt.

