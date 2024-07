Kurz vor dem Prozess: Alec Baldwin trifft "Rust"-Produzenten

Alec Baldwin (66) steht in wenigen Tagen erneut wegen des tödlichen Vorfalls am Set von "Rust" vor Gericht. Und die Stimmung scheint bei dem Schauspieler eher düster zu sein. Nur wenige Wochen vor Prozessbeginn wird er nun bei einem gemeinsamen Mittagessen mit dem Produzenten des Westerns, Matt DelPiano, fotografiert. Wie Daily Mail berichtet, trafen die beiden sich vor einem Restaurant in Los Angeles. Vor allem Alec wirkt dabei wenig guter Stimmung – ihm ist der Druck der Situation deutlich anzusehen. Und das wohl zurecht, denn dem Hollywoodstar drohen bis zu 18 Monate Gefängnis.

Alecs Prozess wird in wenigen Wochen in Santa Fe, im US-Bundesstaat New Mexico, stattfinden. Angeklagt ist er wegen fahrlässiger Tötung im Todesfall der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42). Wie auch schon zuvor plädierte der 66-Jährige auf nicht schuldig. Er soll außerdem bestritten haben, den Abzug der Requisitenwaffe, die Halyna tötete, betätigt zu haben und weiterhin darauf beharren, die Wartung der Waffe habe nicht in seiner Verantwortung gelegen. Die Familie der Verstorbenen scheint das allerdings anders zu sehen. "Baldwin entschied sich, mit einer geladenen Waffe russisches Roulette zu spielen, ohne sie zu überprüfen und ohne die Waffenmeisterin dies tun zu lassen", heißt es laut The Wrap in der offiziellen Anklageschrift.

Die Tragödie bei den Dreharbeiten ereignete sich bereits im Jahr 2021. Während Alec eine Szene probte, löste sich ein Schuss aus der Waffe. Die Kugel traf neben Halyna auch den Regisseur des Films. Dieser kam jedoch mit einer Verletzung davon, während die Kamerafrau mit 42 Jahren verstarb. Der Fall ging vor Gericht, wobei zuletzt auch die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez zur Verantwortung gezogen wurde. Sie wurde im März dieses Jahres zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, ihre Anwälte fechten dieses Urteil derzeit aber an. Die Produktion von "Rust" lag zwischenzeitlich auf Eis, wurde aber im April 2023 mit einer neuen Besetzung und einem Waffenmeister mit rund 20 Jahren Berufserfahrung wieder aufgenommen. Allerdings sollen die Filmwaffen durch Replikate ersetzt worden sein.

APEX / MEGA Alec Baldwin mit Filmproduzent Matt DelPiano

Getty Images Alec Baldwin, September 2016

