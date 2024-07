Kylie Jenner ist total happy mit ihrem Timothée Chalamet

Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) schweben auf Wolke sieben! Seit wenigen Monaten gehen der Realitystar und der Schauspieler gemeinsam durchs Leben. Obwohl ihre Liebe zunächst nur auf Gerüchten basiert hatte, tauchten wenig später immer wieder süße Turtelbilder der beiden auf. Zuletzt wurde allerdings um eine Krise in ihrer Beziehung spekuliert. Wie nun ein Insider berichtet, scheint da jedoch nichts dran zu sein. "Es läuft super mit Timothée. Kylie ist glücklich", äußert sich der Tippgeber gegenüber People. Die Unternehmerin liebe so viele Dinge an ihrem Liebsten und sei sehr "beschützerisch", was die Beziehung anbelangt.

"Sie gehen jetzt seit sechs Monaten miteinander aus. Er macht Kylie glücklich. Er hat sein eigenes Leben und weiß, dass Kylie ihre Kinder priorisieren muss", führt die Quelle weiter aus. Wann immer die The Kardashians-Bekanntheit von ihrem Liebsten spricht, ziere ein "riesiges Lächeln" ihr Gesicht. Auch die vollen Terminkalender seien kein Problem für das berühmte Paar: "Sie schaffen sich Zeit, um einander zu sehen, besonders am Wochenende. Er arbeitet in New York City. Sie hat ihn besucht und er war ein paar Mal in Los Angeles."

Erst vor wenigen Tagen flog Timothée offenbar zu seiner Flamme nach Kalifornien. Bei dem TCL Chinese Theatre in Hollywood wurden die beiden nämlich gemeinsam in lässigen Looks abgelichtet. Die Fotos, die E! News vorliegen, zeigen, wie Kylie in einem weißen schulterfreien Top und einer weiten schwarzen Hose vorausläuft und sich dabei zu dem Dune-Star umdreht. Dieser erwidert, ganz in Schwarz gekleidet, ihren Blick.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den US Open 2023

