Krise mit Kylie? Timothée Chalamet bittet Kardashians um Rat

Versucht Timothée Chalamet (28) seine Beziehung zu Kylie Jenner (26) zu retten? Im vergangenen November machten der Schauspieler und die Reality-TV-Bekanntheit ihre Liebe bei einer Preisverleihung öffentlich, nachdem Fans bereits monatelang spekuliert hatten. Doch in den vergangenen Wochen wurde es sehr ruhig um die beiden – angeblich soll die Karriere des Dune-Stars dem jungen Glück in die Quere gekommen sein. Um seine Liebe zu beweisen, soll Timothée derzeit seine Freizeit in die Planung von Kylies Geburtstag stecken. Dafür soll er sich sogar mit ihren Schwestern in Kontakt gesetzt haben! "Er möchte, dass es sowohl eine unauffällige Angelegenheit wird, vielleicht ein Abendessen allein, als auch ein großes Fest mit Familie und Freunden und etwas, das ihre Kinder mit einbezieht", berichtet ein Insider laut Daily Mail.

Seine Freundin hat Timothée wohl trotz seines Erfolgs nicht vergessen. "Er ist in Hollywood gerade so auf dem Vormarsch und er fördert das so gut wie möglich – aber er hat nicht vor, seine Beziehung zu Kylie dadurch ruinieren zu lassen", ist die Quelle sich sicher. Ein anderer Insider behauptete hingegen kürzlich das Gegenteil. "Kylie versucht, ihre Beziehung zu Timothée aufrechtzuerhalten, aber ihr Umfeld befürchtet, dass er sich nicht mehr so sehr für ihre Beziehung interessiert wie sie", verriet der Insider. Angeblich soll sich sogar der restliche Kardashian-Clan einmischen: "Ihre Schwestern sagen ihr jetzt, dass sie gehen soll, aber das kann sie nicht."

Wie genau es um die Liebe der beiden aktuell steht, wissen wohl nur Kylie und Timothée selbst. Was jedoch feststeht, ist, dass die Karriere des 28-Jährigen derzeit eine neue Hochphase erlebt. Mit seiner Rolle des Paul Atreides in der "Dune"-Reihe feierte er zuletzt große Erfolge und auch sein Film Wonka begeisterte die Zuschauer. Seine Fans dürfen sich jedoch schon auf das nächste Projekt freuen: Im Frühjahr war er bereits fleißig mit den Dreharbeiten für ein Biopic über Bob Dylans (83) Leben beschäftigt.

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner

Getty Images Timothée Chalamet bei der "Dune: Part Two"-Premiere in Seoul

