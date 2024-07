Prinz William zeigt wahre Fan-Liebe für England bei EM-Sieg!

Prinz William (42) hat vor dem Bildschirm wohl ziemlich mit der englischen Fußballmannschaft mitgefiebert. Im Achtelfinale trafen die Three Lions auf die Slowakei und konnten sich nach Verlängerung noch einmal ganz knapp ins Viertelfinale kicken. Nach diesem nervenaufreibenden Spiel ließ es sich der Royal nicht nehmen, seine Gedanken auf X mit seinen Fans zu teilen: "Emotionale Achterbahnfahrt! Auf geht's England!" Voller Enthusiasmus über den haarscharfen Sieg fügte er seinen Worten ein "Viertelfinale, wir kommen!" hinzu.

Der Sieg der Three Lions war alles andere als eindeutig. Kurz vor Abpfiff lag die Slowakei mit 1:0 vorne. Nur wenige Sekunden vor dem drohenden EM-Aus der Engländer hatte kein Geringerer als Jude Bellingham (21) den Ball per Fallrückzieher in das gegnerische Tor gespielt und somit die erste Verlängerung dieser EM erzwungen. In der Verlängerung traf dann auch Torjäger Harry Kane (30) das Runde ins Eckige – und verhalf der englischen Nationalelf mit dem Treffer ins Viertelfinale.

Ob William für die nächste K.-o.-Run­de gegen die Schweiz wohl nach Deutschland reisen wird, um seine Herzensmannschaft von der Tribüne aus anzufeuern? Im Zuge dieser EM durften sich die englischen Kicker nämlich schon einmal über royalen Besuch freuen: Anlässlich des Gruppenspiels gegen Dänemark reisten sowohl der britische Royal als auch der dänische König Frederik X. (56) nach Frankfurt am Main. Obwohl die Blaublüter dem jeweils gegnerischen Team die Daumen drückten, verfolgten sie das Fußballspektakel gemeinsam im Stadion.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Bellingham bei der Fußball-EM 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und König Frederik beim EM-Spiel England gegen Dänemark in Frankfurt, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, William wird für das Viertelfinale nochmals nach Deutschland reisen? Nee, ich denke, er wird den Rest der Fußball-EM im TV verfolgen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich das Match gerne im Stadion anschauen möchte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de