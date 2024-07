So viel Geld hatte Matthew Perry zum Zeitpunkt seines Todes

Matthew Perrys (✝54) Tod schockierte ganz Hollywood. Der Schauspieler war durch Friends weltberühmt geworden und hatte mit der Sitcom Millionen verdient. Unterlagen, die People vorliegen, zeigen nun, wie viel davon bei seinem Tod noch übrig war. Laut seiner Nachlassverwalterin Lisa Ferguson hatte der TV-Star knapp 1,5 Millionen Euro auf dem Konto. Darüber hinaus habe er auch noch verschiedene Vermögenswerte besessen, die nicht in den Dokumenten enthalten seien. Der Komiker eröffnete für seine Erben extra ein Treuhandkonto. Im Alvy Singer Living Trust wird das Erbe zugunsten seiner Eltern, seiner Halbschwester und seiner Ex-Freundin Rachel Dunn verwaltet.

In seinem 2009 geschriebenen Testament legte Matthew ausdrücklich fest, wer nach seinem Tod an seinem Vermögen beteiligt werden sollte. Laut dem Magazin habe er darin konkret erklärt, dass potenzielle Kinder von ihm kein Geld bekommen würden. Der 54-Jährige hatte nie eigene Kinder und wollte so vermutlich Spekulationen verhindern. Eine Quelle verriet allerdings gegenüber Daily Mail, dass der "17 Again"-Darsteller gerne Nachwuchs gehabt hätte: "Matthew hat immer davon geträumt, die perfekte Familie zu haben. Er wollte eine Frau und zumindest ein paar Kinder."

Obwohl der Tod des Serienstars schon knapp ein Jahr zurückliegt, sitzt die Trauer bei seinen ehemaligen Kollegen Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (57) noch tief. Als die Darstellerin von Rachel im Interview für Variety zu "Friends" befragt wurde, kamen ihr sofort die Tränen. "Ich erinnere mich an den Tag, an dem die Serie auf NBC ausgestrahlt werden sollte. Matthew Perry und ich waren irgendwo zu Mittag essen, und wir wussten, dass Lisa beim Friseur war", erzählte die Blondine. Sie wären damals einfach in den Salon hineingeplatzt und hätten ihrer Freundin die Haare gewaschen. Für Jen wäre das eine total spannende Zeit gewesen, die sie nie vergessen würde.

Getty Images Rachel Dunn und Matthew Perry, November 2003

Getty Images David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

