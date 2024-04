Trennung von Ioan: Alice Evans war als Single überfordert

Die Ehe von Ioan Gruffudd (50) und Alice Evans (52) war im Jahr 2021 zerbrochen. Was folgte, war ein regelrechter Scheidungskrieg, bis im Sommer 2023 die Scheidung durch war. Auf Instagram wendet die Schauspielerin sich jetzt an ihre Fans und offenbart, wie hart es für sie war, die Trennung zu verkraften. "Mein Leben wurde im Jahr 2020 ohne Vorwarnung aus den Angeln gehoben. Ich habe nicht gut darauf reagiert. Ich applaudiere Menschen, die das tun", schreibt die ehemalige Vampire Diaries-Darstellerin. Sie bekomme ihr eigenes Ich zurück. Aber auch wenn sie wohl anfänglich als Single Schwierigkeiten hatte, betont sie nun "unversehrt" zu sein, genau wie ihre beiden Töchter: "Sie lieben das Leben und sind sehr glücklich. Ich habe Angebote bekommen. Die Dinge sehen gut aus."

Was genau zur Trennung von Ioan und Alice führte, ist bisher nicht bekannt. Dass die Ehe beendet ist, hatte Alice damals aber selbst via X verkündet. "Traurige Nachrichten. Mein geliebter Ehemann/Seelenverwandter für 20 Jahre, Ioan Gruffudd, hat angekündigt, dass er seine Familie in der nächsten Woche verlassen wird. Ich und unsere kleinen Töchter sind sehr verwirrt und traurig. Man hat uns keinen Grund genannt, außer dass er 'mich nicht mehr liebt'", hatte die Britin ihren Fans offen mitgeteilt. Als die Scheidung 2023 in Kraft trat, nannte das Gericht "unüberbrückbare Differenzen in der Ehe" als Scheidungsgrund.

Mittlerweile scheint Alice ihr privates Glück aber wieder gefunden zu haben. Kurz nach der Scheidung machte sie im Netz öffentlich, wieder verliebt zu sein. "Ich bin gerade so verliebt und kann nicht glauben, dass ich diese intensive Liebe erst mit 55 empfunden habe", schwärmte sie. Wer der neue Mann in ihrem Leben ist, behielt sie aber bisher für sich. Auch Ioan hat eine neue Partnerin gefunden. Bereits seit rund zwei Jahren ist er mit seiner Bianca Wallace glücklich. Zu Beginn des Jahres bestätigten die beiden, den nächsten Schritt wagen zu wollen: Sie verlobten sich!

