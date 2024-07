Teaser: Sind diese Stars bei "Are You The One?"-VIP dabei?

Are You The One – Reality Stars in Love geht schon bald in die nächste Runde! Auf Instagram ist nun bereits ein Teaser zu finden – in einem Video sind verschiedene Körperteile der Realitystars und -sternchen zu sehen, die sich in der neuen Staffel wohl ins Liebesabenteuer stürzen. In den Kommentaren wird natürlich wild spekuliert: An ihren Tattoos wollen die Fans bereits die Prominent getrennt-Buddys Tim Kühnel und Lukas Baltruschat (30) erkannt haben. Auch Nikola Glumac (28), Marc-Robin Wenz, Chris Broy (35) und Lars Maucher (27) werden unter den Kandidaten vermutet.

Auch bei den Damen sind sich treue Zuschauer in der Kommentarspalte sicher: Tara Tabitha (31) und Emmy Russ (25) könnten zum diesjährigen Cast gehören! Ebenso wollen die Fans Asena Neuhoff und Laura Morante (33) erkannt haben. Besonders Tara scheint schon seit Langem eine Wunschkandidatin gewesen zu sein. "Hauptsache, Tara ist dabei", schwärmt ein User und erhält viel Zustimmung. Ein anderer fragt sich hingegen: "Gibt es keine Leute mehr ohne Tattoos?"

Die Dreharbeiten für die neue Staffel fanden bereits im Frühjahr statt. Das verriet Moderatorin Sophia Thomalla (34) damals in ihrer Instagram-Story. Dort zeigte sie Einblicke in ihren Empfang am Set – samt Blumenstrauß und handgeschriebener Grußkarte. "Willkommen zurück. Auf eine weitere erfolgreiche Staffel. Das gab es bei 'Are You The One?' noch nie. Dein Realitystars-in-Love-Team", stand dort geschrieben.

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, TV-Bekanntheit

Joyn / Richard Hübner Tara Tabitha, Kandidatin bei "Reality Backpackers"

Denkt ihr, diese Kandidaten sind mit Sicherheit dabei? Ja, ich erkenne ihre Tattoos auch! Ich bin mir da nicht so sicher... Ergebnis anzeigen



