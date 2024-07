Teurer Spaß! Heidi Klum löst Bill Kaulitz' Luxusgeschenk ein

Heidi Klum (51) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus! Das Model bekam von Bill Kaulitz (34) ein ziemlich spendables Geschenk der Extraklasse – und zwar eine Fahrt im Orient-Express. Auf Instagram teilt die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit einige Schnappschüsse des luxuriösen Vergnügens, das sie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) und dessen Zwillingsbruder antrat. "Danke für das wunderschönste Geburtstagsgeschenk, Bill Kaulitz! Es ging endlich los! Yippie!", kommentiert die Beauty ihren Beitrag.

Auf einem Foto posiert Heidi gemeinsam mit den beiden Tokio Hotel-Stars und strahlt über beide Ohren. Weitere Bilder zeigen die 51-Jährige, die in einem grünen Paillettenkleid einen regelrechten Wow-Auftritt hinlegte, turtelnd mit ihrem Tom. Vor allem die Fans der gebürtigen Bergisch Gladbacherin freuen sich mit ihr über die kostspielige Aufmerksamkeit. "Es ist schön, zu sehen, wie viel Spaß ihr zusammen habt!", schwärmt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer schreibt: "Da spricht der pure Neid aus mir! Genieße dein Leben und die Liebe, Heidi – und zwar genauso, wie du es möchtest! Ich finde dich bezaubernd!"

Ihren Geburtstag verbrachte die Blondine ebenfalls mit den zwei Musikern. Gemeinsam mit ihnen und ihren Kindern ließ es Heidi etwas ruhiger angehen: Sie genoss eine gemütliche Feier in Los Angeles mit den Liebsten. Auf Social Media teilte die Schönheit damals einen süßen Schnappschuss der Geburtstagsparty. "Alles, was ich mir nur wünschen könnte!", betitelte Heidi das Foto, auf dem ihre Kids und Co. an einer gedeckten Geburtstagstafel in die Kamera grinsten.

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, im Juli 2024

Instagram / heidiklum Heidi Klum feiert ihren Geburtstag mit ihren Kindern, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz in Los Angeles

