Treten Peter Klein und Yvonne bei "Forsthaus Rampensau" an?

Seit Monaten wird spekuliert, ob da nun etwas zwischen Yvonne Woelke (44) und Peter Klein (57) läuft oder nicht. Allerdings fällt auf, dass die beiden erstaunlich viel Zeit miteinander verbringen und sich immer wieder gerne zusammen im Fernsehen zeigen. Angeblich sollen die beiden auch als Partner in der zweiten Staffel von Forsthaus Rampensau auftreten. Laut Bild-Informationen werden sie dafür in die berüchtigte Holzhütte in den Bergen Österreichs ziehen und dort gemeinsam gegen andere Promis antreten. Wer ihre Konkurrenten sein werden, wurde noch nicht preisgegeben.

Ob es dort zu einer romantischen Annäherung zwischen dem Ex von Iris Klein (57) und der ehemaligen Das große Promi-Büßen-Kandidatin kommen könnte? Immerhin haben in der vergangenen Staffel auch schon die damaligen Kandidaten Gina-Lisa Lohfink (37) und Diogo Sangre (29) die Betten zum Quietschen gebracht. Auf jeden Fall werden Peter und Yvonne gut unter Druck zusammenarbeiten müssen, doch das dürfte ja kein Problem mehr sein. Bereits im vergangenen Jahr haben sie schon als Team an der Show Wettkampf in 4 Wänden teilgenommen, wo sie es sogar ins Finale geschafft haben.

Erst vor wenigen Wochen haben Peter und Yvonne einen gemeinsamen Schlagersong veröffentlicht, der "Verbotene Liebe" heißt. Das brachte die Gerüchteküche zum Brodeln. Als Yvonne dann auch noch mitteilte, dass sie für sich und Peter eine Wohnung gekauft hat, waren sich viele Fans sicher: Da läuft doch was. Allerdings gab Yvonne Entwarnung: "Wir gründen jetzt eine Wohngemeinschaft. Ich übernachte auch ständig bei ihm auf Mallorca. Ich muss mich ja revanchieren." In der gemeinsamen Wohnung in Berlin soll Peter nur unterkommen können, wenn er mal in der Stadt ist.

Anzeige Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Yvonne und Peter bei "Forsthaus Rampensau" antreten werden? Finde ich super! Das wird sicher spannend. Stelle ich mir eher langweilig vor. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de