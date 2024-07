Drei Jahre verheiratet: Gwen Stefani schwärmt von Blake!

Schon drei Jahre ist es her, dass Gwen Stefani (54) und Blake Shelton (48) in den Hafen der Ehe geschippert sind. Die zwei Musiker sind noch immer so happy wie an Tag eins. Das zeigt die "Hollaback Girl"-Interpretin nun mit einem süßen Post auf Instagram. "3. Juli 2021. Du warst es schon immer", schreibt sie und teilt dazu ein paar Erinnerungsfotos von ihrer Trauung. Auf einem gibt sich das Ehepaar vor ihrer Hochzeitstorte einen innigen Kuss. Ein weiteres zeigt sie mit Gwens Söhnen Kingston (18), Zuma (15) und Apollo (10), die aus ihrer Ehe mit Gavin Rossdale (58) stammen. Auch Blake meldete sich zu ihrem dritten Jahrestag im Netz. Zu einem Selfie mit seiner Liebsten schwärmte er: "Alles Gute zum Hochzeitstag. Ich liebe dich!"

Die drei Kids der 54-Jährigen halfen bei der Hochzeit mit. Wie auf einem früheren Social-Media-Post von Gwen zu sehen war, half ihr ältester Sohnemann Kingston ihr wie ein Gentleman aus dem Auto und hielt dabei ihren Brautstrauß. Aber auch in die Trauungszeremonie waren die drei Jungs involviert. "Sie haben eine [Bibel-]Lesung gemacht", gab Carson Daly (51), der Trauredner der No-Doubt-Sängerin und Blake, gegenüber Today preis.

Gwen und der Countrystar hatten sich 2015 kennen und lieben gelernt. Beide waren zuvor bereits verheiratet – Blake sogar zweimal. Von 2003 bis 2006 war er mit Kaynette Gern liiert und von 2011 bis 2015 mit Miranda Lambert (40). Gwen hatte dem britischen Musiker Gavin Rossdale im Jahre 2002 das Jawort gegeben. Im August 2015 reichten sie die Scheidung ein, im November desselben Jahres gab sie die Beziehung zu Blake bekannt. Sechs Jahre später folgte dann ihre große Hochzeit.

Getty Images Gwen Stefani mit Blake Shelton und ihren Kids Kingston, Apollo und Zuma (von l. nach r.)

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Juni 2022

