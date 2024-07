“Ganz tolle Zeit”: Mike Cees schwärmt von seiner Beziehung

Mike Cees ist wieder glücklich vergeben! Nach mehreren Spekulationen folgte Anfang Juni die offizielle Bestätigung der Beziehung mit Delia Grösch auf Social Media. Promiflash hat die frisch Verliebten bei der mates dates "Summer Edition" getroffen und mehr erfahren. "Ich finde, das ist eine ganz tolle Zeit gerade bei uns", erklärt Mike. In den vergangenen Wochen hat er seine Liebste so richtig zu schätzen gelernt. Besonders toll finde er es, dass Delia "so eine Frohnatur" ist. "Es gibt keinen Punkt, an dem sie sagt, sie hat schlechte Laune. Sie beruhigt mich sehr [...], sie ist sehr achtsam, sehr respektvoll", schwärmt der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer.

Auch die Ex von Chris Töpperwien (50) kommt aus dem Schwärmen von ihrem neuen Partner gar nicht mehr raus. "Ich schätze an ihm, dass er sehr getrieben ist, er ist sehr ehrgeizig, sehr schlau. Er kümmert sich auch um mich sehr gut", betont Delia. Sie habe einfach das Gefühl, dass sie und Mike sich sehr gut ergänzen. Weil sie beide "den gleichen schlechten Humor" haben, wie sie es so schön beschreibt, habe das Paar einfach sehr viel Spaß zusammen und amüsiere sich prächtig. Nun wollen Mike und Delia die Zeit miteinander genießen. Feste Pläne für die gemeinsame Zukunft haben sie noch nicht. "Wir lassen es langsam angehen. Das ist uns wichtig. Wir nehmen die Dinge, wie sie kommen und Zukunftspläne ergeben sich dann", erklärt Delia.

Kennengelernt hat sich das Paar in einer Münchner Kneipe. Damals wusste noch keiner von beiden, wer ihnen da gegenübersitzt. "Ich hatte ihn schon mal irgendwo im Internet gesehen und wusste, dass er im TV ist. Aber ich habe mir die Shows, an denen er teilgenommen hat, noch nicht angeschaut", verriet die Blondine gegenüber dem Berliner Kurier. Doch so habe sie Mike ganz "unvoreingenommen" kennengelernt, was ihr auch viel lieber sei. Deswegen wisse sie jetzt, "wie er wirklich ist".

RTLZWEI Mike Cees-Monballijn bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat

