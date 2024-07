Mieser Ruf: Kannte Delia ihren Freund Mike Cees aus dem TV?

Mike Cees und seine Freundin Delia Grösch sind seit wenigen Wochen ein Paar – und das, obwohl sich der Realitystar in verschiedenen Formaten den Ruf als Narzisst und toxischer Macho gemacht hat. Im Interview mit Berliner Kurier verrät Delia, dass sie Mike zuvor gar nicht kannte: "Ich hatte ihn schon mal irgendwo im Internet gesehen und wusste, dass er im TV ist. Aber ich habe mir die Shows, an denen er teilgenommen hat, noch nicht angeschaut." Da sie viel arbeite, habe sie kaum Zeit, Fernsehen zu schauen. "Ich habe ihn also ganz unvoreingenommen kennengelernt und das war mir auch lieber so. So weiß ich, wie er wirklich ist", betont Delia.

Die Negativschlagzeilen um Mike sind Delia trotzdem nicht fremd. "Ich habe schon mal davon gehört. Man kann das ja auch im Internet nachlesen. Ich habe ihn aber einfach komplett anders kennengelernt", gesteht sie und fügt hinzu: "Er ist lustig, wahnsinnig schlau und getrieben. Wir haben sehr viel gemeinsam." Außerdem betont Delia, dass sie sich in ihrer Beziehung gleichberechtigt fühlt: "Wir sind ein Team und begegnen uns auf Augenhöhe. Natürlich hat jeder mal seine Launen, aber er tut alles für seine Frau. Am Ende des Tages schaut er darauf, dass ich glücklich bin."

Dass er mit Delia die richtige Wahl getroffen hat, verrät Mike in dem Interview – und stichelt gleichzeitig gegen seine Ex: "Es fühlt sich richtig mit ihr an, ich bin tiefenentspannt. Ich bin ja doch ein sehr impulsiver Mensch und Delia erdet mich. Ich habe in meinem Leben bisher noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich so entspannt bin." Zuvor war Mike mit Michelle Monballijn verheiratet. Da der Prominent getrennt-Star seine Partnerin betrog, scheiterte die Ehe.

ActionPress Mike Cees, DJ

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn, 2022

