Jennifer Lopez feiert den 4. Juli auch ohne Ben Affleck!

Jennifer Lopez (54) ist mal wieder ohne ihren Ehemann Ben Affleck (51) unterwegs – und das an einem der wichtigsten Feiertage der USA! Am 4. Juli feiern die US-Amerikaner den Unabhängigkeitstag mit Feuerwerken und Co. Doch anstatt mit ihrem Gatten anzustoßen, verbringt die Musikerin offenbar lieber Zeit mit ihren Freunden und ihrem Manager. Fotos, die People vorliegen, zeigen die "On The Floor"-Interpretin beim Pflanzen kaufen in den Hamptons in Begleitung ihres Managers. In den Tagen zuvor habe sie mit Freunden zu Mittag gegessen, von Ben weit und breit keine Spur. Der 51-Jährige ist momentan in Los Angeles. Erst am Mittwoch wurde er mit seinen Kids beim Abendessen gesichtet.

Sind das etwa weitere Indizien, die für ein Ehe-Aus des Paares sprechen? In den vergangenen Wochen wurde viel über ihre Beziehung spekuliert. Dabei war auch J.Los Ehering oft Thema – denn mehrere Male wurde sie ohne den Klunker gesichtet. Zuletzt nahm sie ihn erst vor wenigen Tagen für ein Promovideo für ihre Beauty-Linie ab. Bei ihrem Einkaufstrip am 4. Juli trug sie ihren Ehering nun jedoch wieder. Auch an Bens Finger funkelt sein Eheband noch, wie auf den aktuellen Fotos von ihm und seinen Kindern, die Daily Mail vorliegen, zu erkennen ist.

2022 gaben sich Ben und Jennifer das Jawort. Im Mai machten die ersten konkreten Krisengerüchte die Runde. Wie ein Insider gegenüber Page Six erklärte, sollen die zwei aber schon länger Probleme haben: Ihre Ehe soll bereits im März zerbrochen sein. Dennoch sei der "Gone Girl"-Darsteller "sehr beschützend, was Jennifer betrifft" und kümmere sich um ihr Wohlbefinden.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

