So locker feiert schwangere Ashley Tisdale ihren Geburtstag

Für Ashley Tisdale war der vergangene Dienstag ein ganz besonderer Tag: Die Schauspielerin feierte ihren 39. Geburtstag! Ihr neues Lebensjahr zelebrierte sie im Kreise ihrer Liebsten am Strand. Auf Instagram teilte Ashley zwei Fotos, auf denen sie lächelnd neben einer riesigen Paella posiert. Dabei präsentierte die High School Musical-Darstellerin auch ihren runden Babybauch. "Ich danke euch allen so sehr für die Geburtstagswünsche! Ich bin erfüllt von Liebe und Dankbarkeit und einer fantastischen Paella von Chefkoch Sebastian. Was könnte sich ein schwangeres Mädchen mehr wünschen?", schrieb sie zu den Aufnahmen.

Die "It's Alright, It's OK"-Interpretin schien den Tag richtig genossen zu haben. "Danke an [meinen Ehemann] Christopher, dass du meinen Tag so besonders gemacht hast. Mit Freunden zusammen zu sein und meiner [Tochter] Jupiter beim Spielen mit ihren Freunden am Strand zuzusehen, hat mich heute ehrlich gesagt am glücklichsten gemacht. Ich liebe euch alle", freute sich Ashley unter ihrem Post. In der Kommentarspalte erhielt die US-Amerikanerin zahlreiche Glückwünsche. "Alles Gute zum Geburtstag, Baby! Liebe dich!", schrieb beispielsweise Lea Michele.

Für Ashley beginnt bald ein weiterer neuer Lebensabschnitt: Gemeinsam mit ihrem Liebsten erwartet die "Hotel Zack und Cody"-Bekanntheit ihr zweites Kind. Die Schwangerschaft hatte die Unternehmerin im vergangenen März bekannt gegeben. Im Netz teilte Ashley eine Reihe an niedlichen Aufnahmen, auf denen sie stolz ihren Babybauch zeigt. "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieb sie dazu.

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale ist zum zweiten Mal schwanger, März 2024

