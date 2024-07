Verbringen J.Lo und Ben Affleck den 4. Juli etwa getrennt?

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind heute in Feierlaune! Beim 4. Juli handelt es sich in den USA um einen beliebten Feiertag, der auch Unabhängigkeitstag genannt wird. Zwei Staatsbürger werden diesen allerdings wohl getrennt verbringen. Seit mehreren Wochen halten sich nun schon hartnäckige Gerüchte um eine Ehekrise zwischen Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51). Wie People berichtet, sei die Sängerin gestern allerdings in New York City gesichtet worden, während ihr Liebster sich in seinem Büro in Los Angeles herumgetrieben habe. Während der Schauspieler sich dabei in einem klassischen Anzug zeigte, wie Fotos beweisen, trug der Popstar ein bauchfreies Top mit der Aufschrift "J.Lo sei meine Mama." Dazu kombinierte sie eine weite pinkfarbene Strickjacke und eine Baggy Jeans.

Das angeblich zerrüttete Paar sorgte allerdings nicht nur für eine landesweite Distanz zwischen sich, sondern auch für eine räumliche. Erst vor wenigen Tagen wurde der Filmstar dabei beobachtet, wie er seine Sachen aus der gemeinsamen Villa heraustrug. Seither soll er in der Nähe des Hauses seiner Ex Jennifer Garner (52) und ihrer gemeinsamen Kinder wohnen. "Ben wohnt weiterhin in dem Mietobjekt in Brentwood. Er ist jetzt seit etwa zwei Monaten dort", plauderte ein Insider gegenüber Page Six aus.

Befeuert wurden die Trennungsgerüchte, nachdem J.Lo und Ben ihr gemeinsames Heim zum Verkauf angeboten hatten. Nun versuchen die beiden Berühmtheiten auch noch, einige ihrer teuren Kunstwerke an den Mann zu bringen, wie das Medium außerdem berichtete. Die sollen sogar bereits einige Interessenten haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden den Tag doch noch gemeinsam verbringen? Ja, das ist definitiv machbar! Nein, ich denke eher nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de