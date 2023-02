Melanie C. frisch verliebt: Ihn datet das frühere Spice Girl

Melanie C. (49) hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Das ehemalige Spice Girls-Mitglied hatte sich im vergangenen August von ihrem Freund Joe Marshall getrennt. Mit dem Musikproduzenten war die Sängerin in einer siebenjährigen Beziehung gewesen. Im Dezember tauchten Bilder auf, die Sporty Spice mit einem unbekannten Mann beim Händchenhalten zeigen. Für die Britin ist er aber längst kein Unbekannter, denn: Melanie kennt Cassius Colman schon 25 Jahre lang!

"Mel und Cassius genießen die Gesellschaft des anderen und verstehen sich sehr gut", verrät ein Insider gegenüber DailyMail. Die 49-Jährige soll den Kunst-Galeristen im Jahr 1998 beim Musik-Videodreh zu ihrem Song "When You're Gone" mit Bryan Adams (63) kennengelernt haben. Dort habe der Betreiber einer trendigen Galerie namens Nelly Duff in East London mitgearbeitet. Der Informant erzählt weiter, dass die Musikerin und ihr neuer Lover wohl nichts überstürzen wollen. "Sie haben ein paar Dates in London genossen – es läuft alles gut und Melanie scheint glücklich zu sein", sagt die Quelle weiter.

Auf den ersten Bildern der beiden, die DailyMail vorliegen, ist zu sehen, wie die Singer-Songwriterin gemeinsam mit Cassius durch einen Park in London spazierte. Hand in Hand liefen die zwei durch die verschneite Landschaft und machten dabei einen innigen Eindruck. Während einer Pause an einer Parkbank kam es neben Turteleien sogar auch zu einem Kuss zwischen der Interpretin und ihrem Date.

Melanie C., Ex-Spice-Girl

Melanie C., August 2021

Melanie C., Sängerin

