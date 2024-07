Ed Sheeran gibt nächstes Jahr drei Deutschland-Konzerte!

Tolle Nachrichten für die deutschen Fans von Ed Sheeran (33)! Der Superstar hat seine Konzerttermine für das kommende Jahr auf Instagram veröffentlicht. Für Shows in Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg kommt der "Shape Of You"-Sänger nach Deutschland. "Im Jahr 2025 geht die Mathematics Tour zu Ende! Wir werden die meisten anderen Orte besuchen, an denen wir noch nicht waren", kommentiert er seinen Beitrag. Weitere Termine sollen noch folgen, wie er seinen Followern mitteilt und hinzufügt: "Es war Zeit zu stoppen, aber jetzt können wir auf Play drücken."

Seine Fans sind auf den Vorverkaufsstart am 10. Juli schon total gespannt. Unter dem Beitrag freuen sich die Follower: "Danke, dass du wieder nach Deutschland kommen wirst" oder "Ich freue mich so sehr, wir werden uns in Düsseldorf sehen!" Doch auch viele Fans sind enttäuscht – für manche Städte wie Wien oder auch Barcelona hat der 33-Jährige bis jetzt keine Termine veröffentlicht. Die offizielle Instagram-Seite der Stadt Wien schreibt unter seinen Post: "Was ist mit mir? Letztes Mal hatten wir so viel Spaß." Ein Fan beschwert sich, dass Ed trotz seines Songs "Barcelona" keinen Stopp in der spanischen Stadt macht: "Du hast doch buchstäblich einen Song, der wie die Stadt heißt."

Einen unvergesslichen Auftritt hatte der Sänger bei der englischen Nationalmannschaft vor wenigen Tagen. Ed ist ein bekennender Fußballfan und unterstützt die Three Lions, wo er nur kann – für die Spieler im Trainingscamp gab er sogar ein kleines Konzert, wie man in den sozialen Medien sieht. Die Fußballstars wie unter anderem Harry Kane (30) und Jude Bellingham (21) filmten den privaten Moment mit ihrem Handy.

